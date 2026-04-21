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Buscan darle celeridad al tratamiento de Ficha Limpia en la Legislatura

Acevedo deslizó que la intención es que la propuesta para prohibir candidaturas de condenados llegue al recinto antes de fin de mes.

DETERMINACIÓN. Acevedo dio luz verde para el debate en comisiones. DETERMINACIÓN. Acevedo dio luz verde para el debate en comisiones.
21 Abril 2026

Resumen para apurados

  • La Legislatura de Tucumán inició hoy el debate de "Ficha Limpia" para prohibir candidaturas de condenados por corrupción, con el objetivo de sesionar el proyecto antes de mayo.
  • La iniciativa, impulsada por el Ejecutivo y la oposición, analiza si la prohibición rige desde la primera o segunda instancia judicial e incluye delitos graves y deudores alimentarios.
  • Esta ley busca elevar los estándares éticos en el acceso a cargos públicos. Su aprobación marcaría un hito en la transparencia política provincial ante la demanda social de idoneidad.
Resumen generado con IA

La Legislatura comienza hoy el debate de uno de los temas que siempre generó tiranteces entre el oficialismo y la oposición: Ficha Limpia. Se trata de una iniciativa -que también se debate a nivel nacional- que busca prohibir que personas con condenas firmes por delitos de corrupción confirmadas sean candidatas a cargos públicos electivos. La intención del vicegobernador Miguel Acevedo es que los parlamentarios busquen consensos prontamente para poder llevar la iniciativa al recinto, preferentemente antes de fin de mes.

“Ficha Limpia es algo importante. Viene dilatándose su tratamiento, pero queremos darle un fin”, mencionó el presidente de la Cámara en rueda de prensa. Señaló que muchas veces no se alcanzan acuerdos que satisfagan a todas las partes, pero consideró importante que se busquen leyes con una mirada plural, que sean las mejores posibles para la sociedad, luego de haber escuchado a todas las voces.

“El bloque oficialista tiene los números y la cantidad de legisladores y legisladoras suficientes para imponer su voluntad”, señaló el vicegobernador. Remarcó sin embargo, que desde un principio su gestión se ha caracterizado por escuchar todas las voces, no solamente las de la Legislatura. Indicó que trabajarán para tener la opinión de todas las partes con la intención de llegar “prontamente, lo antes posible” al tratamiento en el recinto.

“Hay distintas opciones y alternativas que se presentaron legisladores y legisladoras, así que pedí que vayan conversando y vayan consensuando”, dijo Acevedo y recordó que una de las iniciativas la envió el gobernador Osvaldo Jaldo, en 2024. Precisamente por este motivo es que la fiscal de Estado, Gilda Pedicone, participará hoy de la reunión de la comisión de Asuntos Constitucionales e Institucionales que encabeza Carolina Vargas Aignasse.

Similares, no iguales

La iniciativa del Poder Ejecutivo (PE) impulsa que queden excluidos de ser candidatos o de cargos públicos quienes tengan una sentencia condenatoria en segunda instancia en delitos graves: contra la administración pública; contra la integridad sexual en casos graves; por narcotráfico y de estupefacientes; trata y explotación de personas; dolosos contra la vida; contra la libertad individual; por criminalidad organizada, lavado y terrorismo; contra el orden constitucional; y por lesa humanidad y genocidio. Incluyen también a los deudores alimentarios.

Miguel Acevedo pidió acelerar el debate de "Ficha Limpia" en la Legislatura de Tucumán

Miguel Acevedo pidió acelerar el debate de Ficha Limpia en la Legislatura de Tucumán

Hay algunas iniciativas con tónicas similares que son impulsadas paralelamente por la oposición, entre ellos por José Macome y Silvia Elías de Pérez. Sin embargo, la propuesta más severa en este sentido fue presentada por Gerónimo Vargas Aignasse, que establece un estándar sin antecedentes en el país: que se prohíba ser candidatos a quienes tengan una condena en primera instancia, aun sin sentencia firme.

“No estamos diciendo que alguien es culpable, ni que deba ir preso. Sólo que no puede ser candidato hasta resolver su situación judicial. Pregúntenle a la gente si aceptaría un candidato condenado en primera instancia por violación. La sociedad nos exige actuar”, declaró tiempo atrás.

La funcionaria del PE así como los autores de las propuestas concurrirán hoy a la reunión de Asuntos Constitucionales e Institucionales, desde las 10. Serán escuchados por Vargas Aignasse y sus pares Sergio Mansilla, Agustín Romano Norri, Tulio Caponio, Adriana Najar y Rodolfo Ocaranza.

Pese a la falta de consensos, se inicia en la Legislatura el debate por Ficha Limpia

Pese a la falta de consensos, se inicia en la Legislatura el debate por Ficha Limpia

En la jornada de ayer, el vicegobernador mantuvo una reunión con los presidentes de bloques (ver aparte) para comunicarle la determinación y en búsqueda de madurez institucional. Es que en la pasada sesión, en la que se sancionó por unanimidad la creación de la Comisión Especial de Emergencia Hídrica, hubo declaraciones en el recinto que resultaron polémicas o controversiales y que -según entendieron- terminaron empañando la iniciativa que encarará la Cámara con fondos propios. “Pedí un mayor compromiso en cuanto a los debates, donde nos manejemos en disidencia, con distintas miradas, pero con respeto”, mencionó Acevedo.

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