Buscan darle celeridad al tratamiento de Ficha Limpia en la Legislatura

En la jornada de ayer, el vicegobernador mantuvo una reunión con los presidentes de bloques (ver aparte) para comunicarle la determinación y en búsqueda de madurez institucional. Es que en la pasada sesión, en la que se sancionó por unanimidad la creación de la Comisión Especial de Emergencia Hídrica, hubo declaraciones en el recinto que resultaron polémicas o controversiales y que -según entendieron- terminaron empañando la iniciativa que encarará la Cámara con fondos propios. “Pedí un mayor compromiso en cuanto a los debates, donde nos manejemos en disidencia, con distintas miradas, pero con respeto”, mencionó Acevedo.