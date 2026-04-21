Acevedo se reunió con los presidentes de bloque de la Legislatura para acordar metodologías de trabajo a futuro

Resumen para apurados
- El vicegobernador Acevedo acordó con jefes de bloque en la Legislatura de Tucumán priorizar proyectos de impacto social tras una autocrítica por el desempeño en la última sesión.
- La reunión buscó optimizar el trabajo en comisiones para evitar iniciativas sin sustancia. Participaron referentes de diversos espacios políticos para agilizar el dictamen de leyes.
- El cambio metodológico apunta a una Legislatura más orgánica y eficiente. Se prevé que esta coordinación facilite el debate de temas urgentes y mejore la imagen del cuerpo legislativo.
La última sesión parlamentaria parece haber marcado un punto de inflexión interno. Ciertas manifestaciones que tuvieron algunos legisladores y los proyectos que vienen acercando otros parlamentarios no tienen completamente satisfecho al vicegobernador Miguel Acevedo. Por eso ayer encabezó una suerte de Labor Parlamentaria “extraoficial” con los presidentes de los distintos bloques de la Cámara, en la que se hizo una revisión o autocrítica del debate del último jueves y se definió una metodología de trabajo a futuro, para darle prioridad a las iniciativas de mayor sustancia o que generen realmente mejoras en la sociedad.
El encuentro se llevó a cabo en el antedespacho del vicegobernador y participaron Roque Tobías Álvarez (bloque Justicialista), José Macome (Compromiso con la Libertad), Agustín Romano Norri (Movimiento Radical Tucumán), Silvia Elías de Pérez (Valores para Tucumán), Ricardo Bussi (Fuerza Republicana), José Nicolás Seleme (Avanza Tucumán), Manuel Courel (Cambia Tucumán), Raquel Nieva (Trabajando por Tucumán), Hugo Ledesma (Lealtad Peronista) y Ernesto Gómez Gómez Rossi (Libres del Sur), junto a la secretaria de Relaciones Legislativas del bloque Justicialista, Carolina Vargas Aignasse.
“Abordamos distintos temas en búsqueda de una mayor dinámica en los asuntos que vamos a tratar, con más compromiso en los debates”, reconoció Acevedo. Y remarcó la necesidad de avanzar hacia “una Legislatura que actúe y que tenga leyes que lleguen a la gente”, priorizando aquellas iniciativas que generen un impacto real en la comunidad.
Álvarez, presidente de la bancada mayoritaria, mencionó: “se trata de dar dictamen a leyes con mayor sustancia y coherencia, pero sobre todo de escuchar a la población y a los sectores involucrados, para poder dar respuestas concretas y construir soluciones que estén a la altura de lo que Tucumán necesita.”
Claridad
Macome sostuvo que el eje del encuentro fue coordinar de mejor manera el funcionamiento legislativo. “El presidente fue muy claro en tratar de que la Cámara se ocupe de la gente”, expresó, y llamó a trabajar en proyectos “que realmente le cambian el día a día al ciudadano”.
Ledesma destacó que se planteó la necesidad de imprimir “más celeridad en todo, sin dejar de escuchar todas las voces”. Mientras que Romano Norri valoró el espacio de diálogo y sostuvo que fue una instancia necesaria para definir la agenda de los próximos meses. “Vemos cómo hacemos más eficiente el trabajo de las comisiones y más enriquecedor para seguir sumando diferentes voces”, señaló.
Nievas, por su parte, explicó que uno de los objetivos planteados fue avanzar hacia una dinámica “más orgánica y más dinámica”. En ese sentido, subrayó la necesidad de que las leyes de interés para los tucumanos cuenten con análisis profundos y dictámenes ágiles.