Acevedo se reunió con los presidentes de bloque de la Legislatura para acordar metodologías de trabajo a futuro

La última sesión parlamentaria parece haber marcado un punto de inflexión interno. Ciertas manifestaciones que tuvieron algunos legisladores y los proyectos que vienen acercando otros parlamentarios no tienen completamente satisfecho al vicegobernador Miguel Acevedo. Por eso ayer encabezó una suerte de Labor Parlamentaria “extraoficial” con los presidentes de los distintos bloques de la Cámara, en la que se hizo una revisión o autocrítica del debate del último jueves y se definió una metodología de trabajo a futuro, para darle prioridad a las iniciativas de mayor sustancia o que generen realmente mejoras en la sociedad.