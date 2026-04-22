Ficha Limpia: la condena en primera o en segunda instancia es el nudo a resolver

De todos modos, subrayó que es la Justicia la que debe definir la culpabilidad de una persona, no una ley que impida ser candidatos a quienes tienen condenas. “No estamos diciendo que el candidato sea culpable de un delito, sino que existe un reproche moral cuando hay una condena en primera instancia por un delito grave. En ese sentido, la sociedad debe saber que la mejor propuesta de campaña de un candidato es su propia historia, y si esa historia viene con una mancha, me parece que no debe tener la posibilidad de presentarse como candidato”, dijo el justicialista. Señaló también que hoy solamente nueve jurisdicciones cuentan con leyes de este tipo.