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Ya no se ocultan: la tierna foto que confirma el noviazgo de Franco Colapinto y Maia Reficco

Posteos de Instagram, cruces con famosos y encuentros públicos, entre la nueva pareja de celebridades.

Ya no se ocultan: la tierna foto que confirma el noviazgo de Franco Colapinto y Maia Reficco Colapinto y Maia Reficco
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El piloto Franco Colapinto y la actriz Maia Reficco confirmaron su noviazgo este 27 de abril en una exhibición de F1 en Palermo, Buenos Aires, mostrándose juntos públicamente.
  • La confirmación llegó tras una foto en Instagram donde Reficco sostiene el rostro de Colapinto. Además, se los vio compartiendo en boxes junto al futbolista Leandro Paredes.
  • Este vínculo entre el corredor de Williams y la estrella de Broadway genera gran impacto mediático, consolidándolos como una de las parejas de celebridades más influyentes del año.
Resumen generado con IA

El pasado lunes 27 de abril, la exhibición automovilística en Palermo transformó la capital argentina en el centro de la atención deportista. Además, la confirmación del romance que se rumoreaba entre el piloto de Fórmula 1 Franco Colapinto, que protagonizó un despliegue de destreza, y Maia Reficco, fue notoria. 

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El evento permitió ver a la pareja compartiendo momentos de complicidad absoluta fuera de los circuitos internacionales. La actriz de Broadway decidió acompañar al joven deportista durante su jornada estelar en el barrio porteño. Ambos demostraron ya no ocultar su vinculo, sino lo contrario, demostrarlo publicamente y en redes sociales.

El posteo de Maia Reficco que no dejó dudas sobre la relación

Maia Reficco eligió la cuenta personal para difundir cierta imagen tierna junto al corredor antes del show. En la historia de Instagram, ella sostiene el rostro de su pareja mientras él realiza una mueca graciosa con su casco vintage. La publicación incluyó emojis afectivos que terminaron de despejar las sospechas sobre este noviazgo.

La cantante también documentó el espectáculo aéreo que decoró el cielo del mediodía. Ella subió fragmentos donde el monoplaza ejecutaba maniobras arriesgadas frente a la multitud entusiasta.

Ya no se ocultan: la tierna foto que confirma el noviazgo de Franco Colapinto y Maia Reficco Instagram de Maia Reficco

Encuentros estelares y perfil bajo

Durante las pausas técnicas dentro de boxes, el futbolista Leandro Paredes saludó cordialmente a los enamorados. La actriz saludaba a otros invitados mientras el deportista de élite conversaba animadamente con el volante de Williams. Aquella postal grupal evidenció la naturalidad con la cual viven este romance ante el escrutinio público constante. 

El periodista Gustavo Méndez aportó detalles reveladores sobre la asistencia de esa intérprete al festival tuerca. Según sus palabras, el propio corredor convenció a la joven artista para concurrir al gran encuentro bonaerense. Aunque ella intentó retirarse rápido ante las lentes de ESPN, la evidencia digital resultó irrefutable para los seguidores. 

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