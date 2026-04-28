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Franco Colapinto en el GP de Miami: días, horarios y cómo seguir a la Fórmula 1

La Máxima vuelve tras más de un mes de pausa con formato Sprint en Estados Unidos. Todo el cronograma del fin de semana.

Franco Colapinto en el GP de Miami: días, horarios y cómo seguir a la Fórmula 1
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Franco Colapinto debutará en el GP de Miami de Fórmula 1 con Alpine del 1 al 3 de mayo. La categoría regresa tras 35 días de pausa con formato Sprint en el circuito estadounidense.
  • El evento incluye cambios técnicos de la FIA y una práctica de 90 minutos. Colapinto busca adaptarse rápido al trazado semiurbano tras el receso forzado por conflictos externos.
  • La exigencia del formato Sprint y el clima variable serán pruebas críticas para el argentino. El desempeño en Miami marcará su ritmo de competencia para el resto de la temporada.
Resumen generado con IA

La Fórmula 1 vuelve a la actividad después de 35 días de pausa y el Gran Premio de Miami marcará el regreso de la categoría con formato Sprint y un escenario renovado desde lo técnico. Será, además, una fecha especial para Franco Colapinto, que afrontará su primera experiencia en el circuito estadounidense con Alpine.

El parate obligado por el conflicto en Medio Oriente dejó a la temporada con apenas tres carreras disputadas, por lo que Miami aparece como un nuevo punto de partida. Los equipos llegan con ajustes en la gestión de la energía tras las modificaciones introducidas por la FIA, lo que obligará a una rápida adaptación desde el primer día.

El circuito semiurbano de Miami, de 5.412 metros, no representa una exigencia técnica extrema, pero sí plantea un desafío en términos de ritmo y adaptación. Con una sola práctica disponible, la puesta a punto deberá resolverse en tiempo récord. En ese sentido, Colapinto tendrá un beneficio: la FP1 fue extendida a 90 minutos para facilitar el trabajo de los equipos.

El clima también puede ser un factor. Se espera calor durante todo el fin de semana, con mayor humedad y probabilidad de tormentas el sábado. La evolución de la pista -que cambia mucho con el caucho acumulado o la lluvia- puede influir en el rendimiento.

El argentino llega con confianza tras su reciente exhibición en Buenos Aires, aunque todavía busca mejorar en clasificación, uno de los aspectos que más condicionaron su rendimiento en el inicio del año. Miami, con un reglamento ajustado y un formato exigente, será una buena medida.

Horarios del GP de Miami 

Viernes 1 de mayo
Práctica Libre 1 (90 minutos): 13:00
Clasificación Sprint: 17:30

Sábado 2 de mayo
Sprint (19 vueltas): 13:00
Clasificación: 17:00

Domingo 3 de mayo
Carrera (57 vueltas): 17:00

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