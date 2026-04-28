“Soy el presidente que menos gana en América”, dijo Milei en la cena de la Fundación Libertad

Al inicio de su alocución, el jefe de Estado se tomó un momento para solidarizarse con el escenario político de los Estados Unidos. “Quiero expresar mi más enérgico repudio al intento de asesinato de Donald Trump”, sentenció Milei, vinculando este hecho con una lectura global sobre el comportamiento de las facciones de izquierda. Según el mandatario, ante el avance del liberalismo en las urnas, los sectores del marxismo y el colectivismo “no tienen ningún problema de recurrir a la violencia” para frenar el cambio.