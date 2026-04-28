Juicio por el caso Lebbos: “¿Quién encubriría a un sanguchero?”, planteó la defensa de Soto

Sin respaldo

Para la defensa, el alegato del fiscal Sale carece de respaldo documental y tecnológico, elementos que deberían ser fundamentales en un juicio de esta magnitud. Araujo remarcó que en todo el debate “no hubo ni un mensaje de texto transcrito, ni en el messenger” que probara los supuestos celos o amenazas denunciados. Asimismo, cuestionó la base sobre la cual se edificó la acusación, señalando que el fiscal “se basó en actas que son de dudosa procedencia”. Incluso puso en duda eventos que la fiscalía dio por ciertos, afirmando que “para esta defensa Paulina ni siquiera rindió ese día”, (por el sábado 25 de febrero de 2006, horas antes de la desaparición) lo que desmoronaría la reconstrucción temporal del hecho. La falta de certezas forenses fue otro de los pilares de la defensa de Soto. Araujo enfatizó que, tras veinte años, “tampoco está precisada la fecha de muerte” y que existen líneas de investigación que fueron descartadas por la fiscalía sin razón aparente. “Hay testigos que hablaron y su declaración no fue profundizada”, denunció el abogado, citando el caso de personas que afirmaron haber visto a Paulina con vida después de su supuesta muerte, pero cuyos relatos “no se investigaron”. “¿Cómo sabemos si había pistas falsas, si no se investigó?”, se preguntó el defensor ante el tribunal. El corazón de la defensa radicó en la imposibilidad física y lógica de la versión fiscal. Araujo sostuvo que “no se sabe si Paulina llegó a la casa del señor César” y calificó de inverosímil la idea de que un asesinato por estrangulamiento ocurriera en un departamento sin que nadie lo notara. “Es imposible que la haya matado en ese departamento y nadie hubiera escuchado o visto algo”, sentenció, añadiendo que durante todo el proceso “nadie vio violencia” y que, por el contrario, para quienes lo conocen, “César no es violento”.