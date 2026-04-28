“Todos los caminos conducen a Soto”: el fiscal pidió perpetua por el crimen de Paulina Lebbos

Para la fiscalía, la culpabilidad del imputado es una conclusión técnica ineludible que sobrevive incluso a la destrucción de evidencias clave. Uno de los puntos centrales del alegato fue la cronología técnica de aquella madrugada trágica. Sale remarcó que ese 26 de febrero, apenas pasadas las diez de la mañana, “el teléfono de Paulina ya no estaba en poder de Paulina” y que “se le introdujeron otros chips en ese momento”. En este contexto, el fiscal validó la declaración de Virginia Mercado, una de las últimas personas en verla con vida, asegurando que “a ella yo le creo todo”, destacando que declaró diez veces y “siempre dijo lo mismo”. Estos movimientos telefónicos y testimoniales sitúan a Soto en el centro de la escena, desarticulando sus intentos por mostrarse ajeno a la desaparición de la joven, según el fiscal. Sale construyó el perfil de Soto como el de un victimario posesivo, recurriendo a una figura legal que hoy se encuadra en el femicidio bajo el amparo de la tutela judicial efectiva. Recordó que ya en 2006, Alberto Lebbos había advertido a la policía que “Soto es el principal sospechoso”, pero increíblemente “lo dejaron ir”. Según la acusación, “Soto era controlador y tenía unos celos tremendos”, y lo calificó como un hombre que “siempre mintió” y que era “maltratador, amenazador”. Para Sale, la conducta del acusado después de la desaparición fue su principal error: aquel domingo “Soto nunca llamó al celular de Paulina”, sino que “llamaba a la casa” porque, según el fiscal, “sabía que estaba muerta”.