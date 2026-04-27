El efecto de la exhibición de F1 con Colapinto

Cientos de miles de personas se concentraron este domingo en la avenida del Libertador en Buenos Aires para ver pasar un auto cuatro veces. Descripta así, la escena podría parecer extraña. Pero quienes estuvieron ahí, y los millones que siguieron la transmisión, saben que no se trataba solamente de un auto. Franco Colapinto, el piloto argentino de Alpine, condujo un Lotus E20 de Fórmula 1 y, más tarde, una réplica de la Flecha de Plata con la que Juan Manuel Fangio fue campeón mundial en 1954 y 1955. Era la primera vez en 14 años que un monoplaza de la máxima categoría circulaba por las calles porteñas, y la primera vez en la historia que un argentino lo hacía fuera de un autódromo.