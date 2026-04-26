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Colapinto en Buenos Aires: “Se me pone la piel de pollo” antes del show de Fórmula 1

El argentino palpitó su exhibición en Palermo, analizó el auto que manejará y se ilusionó con un posible regreso de la F1 a la Argentina.

Franco Colapinto palpita su exhibición en Buenos Aires y sueña con la vuelta de la F1 Franco Colapinto palpita su exhibición en Buenos Aires y sueña con la vuelta de la F1
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Franco Colapinto encabeza hoy una exhibición de Fórmula 1 en Palermo, Buenos Aires, para acercar la máxima categoría a sus fanáticos locales mediante un show de manejo histórico.
  • El piloto de Alpine conduce un Lotus E20 de 2012 y una réplica del Mercedes de Fangio. El evento en el Fan Zone de Palermo atrajo a miles de fanáticos en una jornada histórica.
  • Colapinto busca que el éxito del evento impulse el regreso de un Gran Premio a la Argentina. Su presencia refuerza el vínculo del país con la F1 y su futuro en la categoría máxima.
Resumen generado con IA

Franco Colapinto hablo en la previa de su exhibición en Buenos Aires, el piloto argentino dejó en claro que, más allá de su presente como titular en la Fórmula 1 con Alpine, el evento tiene un significado especial: manejar un monoplaza por las calles de su país.

“Lo disfruto mucho, se me pone la piel de pollo. Siempre de pollo”, expresó entre risas en diálogo con el periodista Juan Fossaroli, minutos antes de salir a pista. La escena, en el Fan Zone montado en Palermo, reflejó el clima que se vive en la ciudad: miles de fanáticos expectantes por ver de cerca a uno de los grandes proyectos del automovilismo argentino.

“Es un placer, con tanta gente, disfrutar de un Fan Zone en Argentina. Es algo que soñaba y no pensé que iba a pasar tan pronto”, agregó Colapinto, visiblemente emocionado. Fiel a su estilo distendido, también dejó lugar para el humor cuando advirtió una imagen suya entre el público: “Es una tragedia”, bromeó.

El piloto de Pilar será el gran protagonista del road show, donde conducirá el Lotus E20 de 2012, un modelo histórico de la Fórmula 1. “Tengo ganas de probarlo. Voy a ir despacito. Hay que respetar las normas de tránsito”, comentó, en otra muestra de su tono relajado antes de una jornada cargada de expectativas.

El cronograma prevé cuatro salidas. La primera fue a las 12:45 con el Lotus, mientras que a las 14:30 manejará una réplica del Mercedes-Benz W196, el auto con el que Juan Manuel Fangio fue campeón. Luego, a las 15:15 volverá al monoplaza de F1 y el cierre será a las 15:55 con un recorrido en un micro descapotable.

Ya sobre el escenario, Colapinto también dejó un mensaje que va más allá del espectáculo. “Ojalá que con este show podamos demostrar lo que generamos y que podamos dentro de muy poquito tener un Gran Premio en la Argentina”, señaló, ilusionado con el regreso de la máxima categoría al país.

Antes de despedirse, incluso se permitió otro deseo: conocer a Lionel Messi. “Me encantaría, pero que sea algo natural, sin marketing”, dijo, en medio de una jornada que combina cercanía, historia y un fuerte vínculo con el público.

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