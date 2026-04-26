Colapinto en Buenos Aires: “Se me pone la piel de pollo” antes del show de Fórmula 1

“Lo disfruto mucho, se me pone la piel de pollo. Siempre de pollo”, expresó entre risas en diálogo con el periodista Juan Fossaroli, minutos antes de salir a pista. La escena, en el Fan Zone montado en Palermo, reflejó el clima que se vive en la ciudad: miles de fanáticos expectantes por ver de cerca a uno de los grandes proyectos del automovilismo argentino.