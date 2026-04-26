De “Chocapinto” a ídolo: el día que Franco Colapinto conquistó a los argentinos y a la Fórmula 1
En poco más de un año y medio en la Fórmula 1, el argentino pasó de las críticas a convertirse en un fenómeno popular. La exhibición en Buenos Aires confirmó la “Francomanía”, con miles de fanáticos en las calles y un impacto que también se refleja en las redes y en su equipo, Alpine
Resumen para apurados
- El piloto Franco Colapinto consolidó su fenómeno popular en Buenos Aires tras una exhibición masiva, marcando su consagración ante miles de fanáticos argentinos y la Fórmula 1.
- Tras superar críticas iniciales, el piloto de Alpine logró revertir su imagen en poco más de un año, impulsado por su desempeño en pista y una fuerte presencia en redes sociales.
- La Francomanía proyecta un impacto comercial y deportivo creciente para Alpine. Este fenómeno fortalece el vínculo entre Argentina y la F1, redefiniendo el futuro del piloto.
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