Cambios en tribunales, fondos de la Nación y un pedido de unidad en Yerba Buena

Hace 24 Min Seguir en
Resumen para apurados
- Dirigentes de Tucumán debaten esta semana cambios en los tribunales, el reparto de fondos nacionales y un fuerte reclamo de unidad política en el municipio de Yerba Buena.
- El escenario se tensa tras disputas por la coparticipación federal y las recientes acusaciones de acuerdos políticos ocultos entre sectores del radicalismo y el peronismo local.
- El desenlace de estas negociaciones definirá la gobernabilidad de la provincia y reconfigurará las alianzas electorales clave de cara a las próximas elecciones en Tucumán.
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas Dimes y diretes
Lo más popular
Ranking notas premium