Política

Cambios en tribunales, fondos de la Nación y un pedido de unidad en Yerba Buena

Dimes y diretes de la política de Tucumán.

Cambios en tribunales, fondos de la Nación y un pedido de unidad en Yerba Buena
Hace 24 Min

Resumen para apurados

  • Dirigentes de Tucumán debaten esta semana cambios en los tribunales, el reparto de fondos nacionales y un fuerte reclamo de unidad política en el municipio de Yerba Buena.
  • El escenario se tensa tras disputas por la coparticipación federal y las recientes acusaciones de acuerdos políticos ocultos entre sectores del radicalismo y el peronismo local.
  • El desenlace de estas negociaciones definirá la gobernabilidad de la provincia y reconfigurará las alianzas electorales clave de cara a las próximas elecciones en Tucumán.
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