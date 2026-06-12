SociedadActualidad

Reflotan la idea del transporte elevado para el Gran Tucumán: ¿qué dice el proyecto?

El plan fue reformulado y plantea resolver la crisis de los colectivos, el caos del tránsito y la desconexión metropolitana.

MEGAOBRA DE INFRAESTRUCTURA. El plan fue pensado de forma ambiciosa para solucionar un problema de décadas de embotellamientos.
MEGAOBRA DE INFRAESTRUCTURA. El plan fue pensado de forma ambiciosa para solucionar un problema de décadas de embotellamientos.
Federico Türpe
Por Federico Türpe Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Planificadores de Tucumán reflotaron un proyecto de transporte elevado para conectar el área metropolitana y resolver la crisis histórica de colectivos y tránsito en la región.
  • El plan original fue reformulado para dar una respuesta ambiciosa a problemas de conectividad que afectan a municipios como Yerba Buena, Tafí Viejo y Las Talitas desde hace décadas.
  • La megaobra busca transformar la movilidad urbana local, eliminando embotellamientos y ofreciendo una alternativa sustentable ante el colapso del sistema actual de colectivos.
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