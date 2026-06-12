Reflotan la idea del transporte elevado para el Gran Tucumán: ¿qué dice el proyecto?

Resumen para apurados
- Planificadores de Tucumán reflotaron un proyecto de transporte elevado para conectar el área metropolitana y resolver la crisis histórica de colectivos y tránsito en la región.
- El plan original fue reformulado para dar una respuesta ambiciosa a problemas de conectividad que afectan a municipios como Yerba Buena, Tafí Viejo y Las Talitas desde hace décadas.
- La megaobra busca transformar la movilidad urbana local, eliminando embotellamientos y ofreciendo una alternativa sustentable ante el colapso del sistema actual de colectivos.
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