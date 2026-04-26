Máximo Kirchner rechazó el armado de un frente electoral anti-Milei: “No me convence”

“Planteamos que no sirve destruir al adversario para ganar una elección. Y es uno de los dramas que tiene la Argentina. Hay que construir una opción diferente. Por eso, cuando hablan del frente anti-Milei, no me convence”, afirmó en una entrevista al diario La Capital. Y agregó que el desafío es construir una alternativa con propuestas claras y una mirada positiva hacia el futuro.