El error al tender la ropa en invierno que puede provocar mal olor y retrasar el secado
Durante el invierno, muchas personas cometen un error al tender la ropa que dificulta la circulación del aire, prolonga la humedad en las prendas y favorece la aparición de malos olores. Expertos explican cómo evitar este problema y lograr un secado más eficiente.
Resumen para apurados
- Expertos advirtieron este invierno que amontonar la ropa en el ténder dificulta la circulación del aire, lo que retrasa el secado y genera mal olor en las prendas.
- Las bajas temperaturas y la escasa ventilación invernal prolongan la humedad. Al pegar las prendas, las zonas cubiertas acumulan bacterias, hongos y olor a humedad.
- Para optimizar el secado, se recomienda separar las prendas, centrifugarlas bien y ventilar los ambientes, asegurando un proceso eficiente y libre de malos olores.
Durante los meses de invierno, secar la ropa suele convertirse en una tarea más complicada de lo habitual. Las bajas temperaturas, la humedad y la escasa ventilación de los ambientes hacen que las prendas tarden más tiempo en perder la humedad acumulada tras el lavado.
En ese contexto, existe una práctica muy común que muchas personas realizan para aprovechar mejor el espacio disponible, pero que puede terminar generando el efecto contrario al esperado: colocar la ropa demasiado junta en el tender.
Por qué no conviene amontonar la ropa al secarla
Aunque parezca una solución práctica, tender las prendas muy pegadas entre sí dificulta la circulación del aire, un factor clave para que la humedad se evapore de manera eficiente.
Los especialistas en limpieza explican que el proceso de secado no depende únicamente de la temperatura ambiente. La ventilación y el espacio libre alrededor de cada prenda también juegan un papel fundamental.
Cuando las prendas permanecen en contacto durante muchas horas, las zonas cubiertas reciben menos aire y conservan la humedad por más tiempo. Esto puede retrasar considerablemente el secado y favorecer la aparición de olores desagradables.
Por el contrario, dejar una separación entre cada pieza permite que el aire circule mejor y contribuya a eliminar la humedad de manera más uniforme.
Los problemas que puede generar la humedad retenida
Uno de los inconvenientes más frecuentes es que la ropa adquiera olor a humedad, incluso cuando aparentemente ya está seca.
Además, si las condiciones ambientales son propicias, la humedad acumulada durante largos períodos puede favorecer la aparición de hongos y bacterias en algunos tejidos.
Esta situación suele afectar especialmente a prendas gruesas como toallas, buzos, mantas o jeans, que requieren más tiempo para secarse por completo.
Cómo secar la ropa más rápido en invierno
Para optimizar el secado durante la temporada de frío, los expertos recomiendan adoptar algunas medidas sencillas:
- Dejar varios centímetros de separación entre las prendas.
- Utilizar los sectores de la casa con mejor circulación de aire.
- Centrifugar correctamente la ropa antes de tenderla.
- Evitar sobrecargar el tender con demasiadas prendas al mismo tiempo.
- Abrir ventanas durante algunos minutos cada día para renovar el aire.