Quién es Leonardo Venegas, el medio hermano de un jugador de la Selección Argentina que podría recibir cadena perpetua en Estados Unidos

Resumen para apurados
- Un jurado de Miami declaró culpable a Leonardo Venegas, hermano del futbolista Marcos Senesi, por el intento de secuestro de una menor de seis años en EE. UU. en julio de 2023.
- El hecho ocurrió cuando Venegas intentó raptar a la menor, quien escapó tras morderlo. Videos de seguridad y testimonios de la fiscalía desestimaron su coartada laboral.
- El caso causó fuerte impacto en Argentina por su parentesco con el futbolista. Venegas aguarda ahora la sentencia final de la justicia de EE. UU., que prevé cadena perpetua.
La reciente convocatoria de Marcos Senesi a la Selección Argentina volvió a poner en escena una historia familiar marcada por un grave caso judicial. Se trata de Leonardo Venegas, medio hermano del defensor entrerriano, quien fue hallado culpable en Estados Unidos por el intento de secuestro de una niña y ahora enfrenta una posible condena de prisión perpetua.
El fallo fue emitido por un jurado en Miami, que consideró probadas las acusaciones presentadas por la fiscalía tras un proceso que generó fuerte repercusión tanto en territorio estadounidense como en Argentina.
El hecho que derivó en la condena
La investigación se originó a partir de un episodio ocurrido en julio de 2023 en el noreste de Miami-Dade. Según la reconstrucción judicial, Venegas habría estado merodeando un complejo de departamentos durante las celebraciones por el Día de la Independencia de Estados Unidos.
Los investigadores sostuvieron que el acusado intentó acercarse a una niña de seis años en una primera ocasión, sin lograr concretar ninguna acción. Sin embargo, dos días después regresó al lugar y protagonizó el hecho que terminó llevándolo a juicio.
De acuerdo con la acusación, la menor se encontraba jugando cerca del edificio donde residía cuando fue abordada por el hombre. La niña opuso resistencia y logró escapar tras morder a su agresor, una reacción que resultó determinante para frustrar el intento de secuestro.
La víctima relató posteriormente que actuó siguiendo consejos de autoprotección que había recibido de su madre.
Las pruebas que convencieron al jurado
Uno de los elementos centrales del proceso fueron las grabaciones de las cámaras de seguridad instaladas en el complejo habitacional. Las imágenes mostraron la presencia del acusado en la zona durante los días en los que ocurrieron los hechos investigados.
Durante el juicio, la fiscalía sostuvo que las pruebas permitían demostrar que existió una acción deliberada para llevarse a la menor contra su voluntad.
Tras varias jornadas de audiencias, el jurado alcanzó un veredicto de culpabilidad luego de un breve período de deliberación.
La estrategia de la defensa
Leonardo Venegas rechazó las acusaciones y se declaró inocente durante todo el proceso. Su defensa reconoció que aparecía en los registros de video, aunque argumentó que se encontraba en el lugar por motivos laborales vinculados a actividades inmobiliarias.
Los abogados también cuestionaron aspectos de la investigación policial e intentaron desacreditar parte de los testimonios presentados por la fiscalía.
No obstante, los fiscales sostuvieron que las evidencias eran contundentes y que el acusado había actuado con pleno conocimiento de sus acciones.
El vínculo familiar con Marcos Senesi
El caso tuvo una gran repercusión en Argentina cuando se conoció que Venegas es medio hermano de Marcos Senesi. Ambos comparten la misma madre, aunque tienen diferentes padres.
Mientras Senesi desarrolló una destacada carrera profesional en el fútbol europeo y logró consolidarse como una alternativa para la Selección Argentina, Venegas había construido una trayectoria muy distinta.
En Concordia era conocido por su participación en proyectos musicales bajo el nombre artístico de "Ácido Mc". Además, había desarrollado contenido para plataformas digitales y mantenía actividad en redes sociales.
A la espera de la sentencia
Con el veredicto de culpabilidad ya confirmado, la atención ahora está puesta en la audiencia donde se determinará la pena definitiva.
La legislación estadounidense contempla castigos severos para este tipo de delitos y, según trascendió, Venegas podría enfrentar una condena que lo mantenga el resto de su vida tras las rejas.