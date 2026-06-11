La Corte Suprema de la Nación dejó firme la condena contra Albaca por el encubrimiento del crimen de Paulina Lebbos

Resumen para apurados
- La Corte Suprema de la Nación dejó firme la condena de seis años de prisión al ex fiscal Carlos Albaca por encubrir el crimen de Paulina Lebbos en Tucumán, Argentina.
- Albaca, quien estuvo a cargo de la investigación del femicidio, fue condenado por desviar la causa. Actualmente se encuentra bajo el beneficio de prisión domiciliaria.
- El fallo definitivo de la Corte cierra la vía recursiva del ex fiscal, marcando un hito judicial contra la impunidad institucional en uno de los casos más resonantes del país.
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