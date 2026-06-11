Resolución

La Corte Suprema de la Nación dejó firme la condena contra Albaca por el encubrimiento del crimen de Paulina Lebbos

El ex fiscal, sentenciado a seis años de prisión, ya había recibido el beneficio de la prisión domiciliaria.

Albaca, durante el juicio en el que fue condenado.
Albaca, durante el juicio en el que fue condenado.
Juan Manuel Montero
Por Juan Manuel Montero Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La Corte Suprema de la Nación dejó firme la condena de seis años de prisión al ex fiscal Carlos Albaca por encubrir el crimen de Paulina Lebbos en Tucumán, Argentina.
  • Albaca, quien estuvo a cargo de la investigación del femicidio, fue condenado por desviar la causa. Actualmente se encuentra bajo el beneficio de prisión domiciliaria.
  • El fallo definitivo de la Corte cierra la vía recursiva del ex fiscal, marcando un hito judicial contra la impunidad institucional en uno de los casos más resonantes del país.
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