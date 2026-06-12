Fin de semana largo con frío polar: qué provincias tendrán lluvias, nieve y fuertes vientos

Resumen para apurados
- Un frente frío y sistemas de baja presión provocarán intensas nevadas, lluvias y fuertes vientos en varias provincias de Argentina durante el próximo fin de semana largo.
- La Patagonia está bajo alerta por nevadas de hasta 60 cm, mientras que el avance de frentes fríos generará lluvias y neblinas en las regiones del centro y norte del país.
- Se prevé que el lunes sea el día más frío del período, con heladas en el Litoral, consolidando el ingreso de aire polar y la posterior estabilización del clima en el país.
La situación meteorológica en Argentina presenta un escenario complejo marcado por la interacción de distintos sistemas atmosféricos. Mientras el noreste del país continúa bajo la influencia de lluvias y tormentas, la Patagonia concentra las principales alertas por nevadas intensas y fuertes vientos, en la antesala de un importante ingreso de aire frío que se hará sentir durante el fin de semana largo.
Actualmente, dos centros de baja presión y varios frentes fríos condicionan el estado del tiempo en gran parte del territorio nacional. Esta configuración genera contrastes entre regiones: mientras algunas zonas permanecen bajo nubosidad y precipitaciones, otras experimentan una mejora temporal con la vuelta del sol, según detalla el sitio Meteored.
La Patagonia sigue bajo alerta por nevadas y vientos intensos
La región patagónica continúa siendo el foco principal de atención. Las alertas meteorológicas alcanzan sectores de Mendoza, Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz debido a la presencia de fuertes vientos asociados al avance de una vaguada.
Al mismo tiempo, persisten las nevadas en áreas cordilleranas. El sudoeste de Neuquén mantiene una alerta amarilla, mientras que sectores del oeste de Río Negro y el noroeste de Chubut permanecen bajo alerta naranja por acumulaciones significativas de nieve.
Según las previsiones, podrían registrarse entre 40 y 60 centímetros de nieve acumulada, especialmente en zonas de montaña, donde además existe la posibilidad de que se produzca viento blanco, reduciendo notablemente la visibilidad. En áreas de menor altura, las precipitaciones podrían presentarse en forma de lluvia y nieve mezcladas.
Un breve alivio antes del ingreso del aire frío
Antes de que el frente frío avance definitivamente sobre el país, algunas regiones del centro registrarán un ascenso transitorio de las temperaturas.
Este aumento térmico se sentirá principalmente en el este de Neuquén, el norte de Río Negro, sectores de La Pampa y el sudoeste bonaerense, favorecido por vientos del sector norte impulsados por un centro de alta presión ubicado detrás del sistema frontal que ya avanzó hacia el norte.
Sin embargo, esta situación será pasajera. A medida que el sistema de baja presión se desplace hacia el Atlántico Sur, un nuevo frente frío comenzará a recorrer el centro y posteriormente el norte argentino.
Lluvias, nieblas y cambios para el viernes
Durante las primeras horas del viernes continuarán las probabilidades de tormentas sobre Misiones, aunque con tendencia a perder intensidad y transformarse en lluvias aisladas.
Por otra parte, el avance del frente frío podría generar algunas precipitaciones en el norte de la Patagonia, mientras las nevadas seguirán ganando protagonismo.
Además, existe la posibilidad de formación de nieblas y neblinas en sectores del norte de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Santiago del Estero y Chaco. Estas condiciones podrían provocar reducciones significativas de visibilidad.
Cómo estará el tiempo durante el fin de semana largo
El sábado marcará el regreso de las lluvias a parte de la región central del país. Con el correr de las horas, las precipitaciones se desplazarán hacia el norte, mientras las altas presiones comenzarán a instalarse detrás del frente frío.
Para el domingo, las lluvias quedarían restringidas principalmente al norte argentino, mientras que el centro del país comenzará a experimentar condiciones más estables, secas y frías.
Las proyecciones indican que el lunes 15 podría registrarse el momento más frío del período. Las temperaturas más bajas se esperan en la región del Litoral, donde incluso podrían producirse heladas si se concreta la ubicación prevista del centro de alta presión sobre Entre Ríos.
De esta manera, el fin de semana largo estará marcado por un cambio de escenario meteorológico, con el avance del aire frío, nevadas persistentes en sectores cordilleranos y un ambiente más estable en gran parte del territorio nacional.