Fin de semana largo con frío polar: qué provincias tendrán lluvias, nieve y fuertes vientos

La situación meteorológica en Argentina presenta un escenario complejo marcado por la interacción de distintos sistemas atmosféricos. Mientras el noreste del país continúa bajo la influencia de lluvias y tormentas, la Patagonia concentra las principales alertas por nevadas intensas y fuertes vientos, en la antesala de un importante ingreso de aire frío que se hará sentir durante el fin de semana largo.