Luciana Geuna le respondió a Javier Milei tras la denuncia por espionaje: "No hubo grabaciones clandestinas"

Resumen para apurados
- Luciana Geuna rechazó la denuncia por espionaje de la Casa Militar tras un informe en Casa Rosada. Afirmó que no hubo grabaciones clandestinas en áreas restringidas del Gobierno.
- La denuncia se dio tras un video de TN en pasillos oficiales. El Gobierno alega vulneración de seguridad nacional, mientras la periodista asegura que eran espacios de libre acceso.
- La Justicia evaluará el material crudo en el juzgado de Ariel Lijo. El caso escala la tensión oficial con la prensa y se suma al cierre de la sala de cronistas en la Casa Rosada.
La periodista Luciana Geuna respondió públicamente a las acusaciones del Gobierno nacional, luego de que la Casa Militar radicara una denuncia por presunto espionaje en su contra y del cronista Ignacio Salerno, ambos de TN. El planteo oficial se originó tras la difusión de un informe con grabaciones realizadas en distintos espacios de uso común de la Casa Rosada.
Durante la apertura de su programa ¿Y mañana qué?, Geuna rechazó de plano las acusaciones y sostuvo que el material difundido no incluyó registros clandestinos ni imágenes obtenidas en lugares restringidos. “No se trató de videos clandestinos”, afirmó.
La periodista explicó que la idea del informe surgió semanas atrás, con el objetivo de mostrar la interna política desde una perspectiva visual. “Hace un par de semanas tuve una idea para que Nacho, que tiene 23 años y hace dos que está acreditado en la Casa Rosada, trabajando rigurosa y responsablemente, cuente la interna política de una manera más visual, relatándola desde los pasillos de uso común de la Rosada”, señaló.
En ese sentido, definió el contenido como “bastante inocente” y remarcó que no se exhibieron imágenes prohibidas ni tomadas en áreas restringidas. Además, indicó que el equipo había informado previamente a funcionarios del área de prensa sobre la realización del material. “No hay manera de sostener que se trataba de una grabación clandestina ni mucho menos fuera de espacios de libre circulación”, subrayó.
Geuna también sostuvo que los lugares filmados son accesibles públicamente, incluso a través de herramientas como Google Street View. “No se mostró nada que no haya sido reproducido públicamente antes”, agregó.
Sin embargo, reconoció que el informe pudo haber generado interpretaciones erróneas. “Lamentablemente, se prestó a confusiones e interpretaciones de cualquier tipo. Lo sentimos de verdad y creo en el aprendizaje que me dejan estas situaciones”, expresó.
En ese marco, confirmó que el material será presentado ante la Justicia. “Como ya saben, la Casa Militar hizo una denuncia penal por espionaje, por lo que mañana a primera hora, todo el material en crudo, lo que salió al aire y todos los registros de esas grabaciones serán presentados por nuestros abogados”, indicó.
La denuncia oficial quedó radicada en los tribunales de Comodoro Py y recayó en el juzgado de Ariel Lijo. Según el planteo de la Casa Militar, el contenido difundido vulneró la seguridad de las instalaciones y expuso información considerada sensible del Poder Ejecutivo.
Entre los argumentos, se señala que el video mostraría sistemas de vigilancia, equipos de comunicación y dispositivos de control de acceso que deben mantenerse bajo reserva. La acusación menciona posibles delitos contra la seguridad nacional previstos en el Código Penal y la Ley Nacional de Inteligencia, al considerar que el material podría facilitar información sobre los movimientos del Presidente.
En paralelo, Geuna cuestionó la decisión del Poder Ejecutivo de cerrar la Sala de Prensa de la Casa Rosada para los periodistas acreditados. “Es una decisión política que interpela a todos los que creemos y defendemos profundamente la libertad de expresión. Confío en que nuestros compañeros van a poder volver pronto a su trabajo”, sostuvo.
Por su parte, el presidente Javier Milei también se refirió al tema en duros términos y apuntó directamente contra los periodistas involucrados. Los calificó como “basuras repugnantes” y expresó: “Me encantaría ver a esas basuras inmundas que portan credencial de periodistas salir a defender lo que hicieron estos delincuentes. Espero que esto llegue hasta los máximos responsables”.