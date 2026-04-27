Luciana Geuna le respondió a Javier Milei tras la denuncia por espionaje: "No hubo grabaciones clandestinas"

La periodista explicó que la idea del informe surgió semanas atrás, con el objetivo de mostrar la interna política desde una perspectiva visual. “Hace un par de semanas tuve una idea para que Nacho, que tiene 23 años y hace dos que está acreditado en la Casa Rosada, trabajando rigurosa y responsablemente, cuente la interna política de una manera más visual, relatándola desde los pasillos de uso común de la Rosada”, señaló.