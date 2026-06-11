Condenan a 10 integrantes de una organización narco que operaba en barrios de Tucumán y dentro de Villa Urquiza

Resumen para apurados
- El Tribunal Oral Federal de Tucumán condenó a 10 integrantes de una banda dedicada al tráfico de cocaína y marihuana en la provincia y dentro del penal de Villa Urquiza.
- La investigación judicial comenzó en 2022 a raíz de una denuncia anónima, lo que permitió desarticular la red de compra, transporte y venta de estupefacientes en la región.
- Este fallo debilita la comercialización de drogas en zonas vulnerables y cárceles de Tucumán, reforzando la persecución penal contra el crimen organizado en la provincia.
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