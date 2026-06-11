Tribunal Oral Federal

Condenan a 10 integrantes de una organización narco que operaba en barrios de Tucumán y dentro de Villa Urquiza

La investigación comenzó en 2022 tras una denuncia anónima y permitió reconstruir una estructura dedicada a la compra, transporte y venta de cocaína y marihuana

En la sede del TOF se condenó a 10 personas.
En la sede del TOF se condenó a 10 personas.
Juan Manuel Montero
Por Juan Manuel Montero Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El Tribunal Oral Federal de Tucumán condenó a 10 integrantes de una banda dedicada al tráfico de cocaína y marihuana en la provincia y dentro del penal de Villa Urquiza.
  • La investigación judicial comenzó en 2022 a raíz de una denuncia anónima, lo que permitió desarticular la red de compra, transporte y venta de estupefacientes en la región.
  • Este fallo debilita la comercialización de drogas en zonas vulnerables y cárceles de Tucumán, reforzando la persecución penal contra el crimen organizado en la provincia.
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