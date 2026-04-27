Ferrazzano defendió a Jaldo, tras los dichos de Catalán: "La Provincia se hace cargo mientras la Nación se desentiende"
El fiscal de Estado adjunto respondió a las críticas del titular de La Libertad Avanza Tucumán contra el gobernador. Cuestionó el “relato” opositor y reivindicó el rol del Estado provincial en un contexto adverso.
Resumen para apurados
- El fiscal tucumano Raúl Ferrazzano defendió al gobernador Jaldo ante críticas de Lisandro Catalán (LLA), tras culpar a las políticas nacionales por la crisis económica provincial.
- La disputa inició cuando Jaldo atribuyó la crisis al ajuste nacional. Ferrazzano calificó de cínica la postura libertaria y reivindicó el rol provincial ante el recorte de fondos.
- Este cruce evidencia la fractura política entre Tucumán y la Nación, anticipando un escenario de mayor confrontación por la coparticipación y el sostenimiento de servicios públicos.
El fiscal de Estado adjunto de la Provincia, Raúl Ferrazzano, salió al cruce del presidente de La Libertad Avanza Tucumán, Lisandro Catalán, luego de los cuestionamientos que el dirigente opositor había formulado contra el gobernador Osvaldo Jaldo.
En una entrevista con Los Primeros, el mandatario provincial había atribuido la crisis local al impacto de las políticas del Gobierno nacional, lo que motivó la reacción del referente libertario. En respuesta, Ferrazzano difundió un mensaje con duras críticas hacia Catalán y una defensa cerrada de la gestión provincial.
“Es cínico y caranchea en los medios, mientras Jaldo debe gobernar”, afirmó el funcionario. Y agregó: “El nivel de cinismo sorprende, pero no engaña. Construyen un relato cómodo desde Twitter mientras Osvaldo Jaldo gobierna y se hace cargo de los problemas reales de Tucumán todos los días, ante un Estado nacional abandónico”.
Ferrazzano cuestionó además el uso del argumento de los Aportes del Tesoro Nacional. “Hablan de ATN como si fueran la solución, cuando cualquier conocedor de la administración pública sabe que son fondos excepcionales, discrecionales e insuficientes ante el ajuste nacional. Pretender venderlos como salvavidas es faltar a la verdad”, sostuvo.
En esa línea, planteó que el escenario actual responde a decisiones del Gobierno central. “La realidad es otra: el Gobierno nacional recorta recursos y desentiende sus responsabilidades, mientras la provincia pone la cara, sostiene los servicios esenciales y evita que miles de tucumanos queden a la deriva. Eso no es ‘gasto político’, es gobernar”, enfatizó.
El funcionario también apuntó contra el discurso opositor. “Repetir el latiguillo del ‘gasto’ y la ‘casta’, sin ver que detrás hay hospitales abiertos, escuelas funcionando, policías en la calle y asistencia social, es un discurso vacío que no resiste análisis”, señaló, y lanzó una ironía al referirse a Catalán.
Asimismo, cuestionó los planteos sobre la presión fiscal. “Hablan de presión fiscal, pero callan que las decisiones nacionales trasladaron el peso a las provincias. Critican desde la tribuna sin gestionar nada”, expresó.
En materia institucional, Ferrazzano consideró contradictoria la postura de La Libertad Avanza. “Es contradictorio que quienes predican libertad pretendan imponer desde Nación cómo deben organizarse las provincias, desconociendo su autonomía”, afirmó.
Finalmente, trazó una diferenciación entre oficialismo y oposición. “De un lado, opinadores que simplifican y buscan rédito político; del otro, un gobernador que resuelve problemas concretos, paga sueldos, sostiene el Estado y da respuestas todos los días”, concluyó.
Y cerró con una definición política: “Pueden seguir escribiendo diagnósticos desde las redes. Osvaldo Jaldo sigue gobernando Tucumán”.