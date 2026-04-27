Ferrazzano defendió a Jaldo, tras los dichos de Catalán: "La Provincia se hace cargo mientras la Nación se desentiende"

En esa línea, planteó que el escenario actual responde a decisiones del Gobierno central. “La realidad es otra: el Gobierno nacional recorta recursos y desentiende sus responsabilidades, mientras la provincia pone la cara, sostiene los servicios esenciales y evita que miles de tucumanos queden a la deriva. Eso no es ‘gasto político’, es gobernar”, enfatizó.