Legislatura: buscan quitar la “excesiva onerosidad” en operaciones inmobiliarias

Ejes principales

Uno de los puntos centrales del proyecto es la modificación de la base imponible para la transmisión de dominio de inmuebles. Actualmente, el cálculo del impuesto de sellos toma como referencia la valuación fiscal o el precio pactado. Con la nueva propuesta, se establece que el tributo se liquidará sobre el valor catastral vigente al momento de la operación, reducido en un 30%, o sobre el precio convenido si este fuera mayor. Según los fundamentos oficiales, la medida apunta a evitar una “excesiva onerosidad” en las operaciones inmobiliarias.