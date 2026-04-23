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Legislatura: buscan quitar la “excesiva onerosidad” en operaciones inmobiliarias

La Cámara analiza una propuesta del PE para reducir el impuesto de sellos y otorgar exenciones para la vivienda única. Impacto del Omituc.

COSTOS ELEVADOS. Fuentes del sector aseguran que la escrituración de bienes cayó alrededor del 70%. COSTOS ELEVADOS. Fuentes del sector aseguran que la escrituración de bienes cayó alrededor del 70%. LA GACETA / FOTO DE JORGE OLMOS SGROSSO
Martín Soto
Por Martín Soto Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El Ejecutivo de Tucumán envió un proyecto a la Legislatura para reducir el impuesto de sellos en operaciones inmobiliarias y donaciones, buscando aliviar la carga tributaria provincial.
  • La medida surge tras una caída del 70% en escrituraciones por el impacto del Omituc. Propone liquidar sellos sobre el valor catastral reducido un 30% y eximir la vivienda única.
  • Se busca reactivar el mercado inmobiliario y frenar la informalidad. Aunque se ve como un avance para el acceso a la vivienda, especialistas lo consideran un parche insuficiente.
Resumen generado con IA

La Legislatura pone bajo análisis un proyecto de ley que envió el Poder Ejecutivo (PE) para introducir modificaciones al régimen tributario provincial, con foco en el impuesto de sellos, operaciones inmobiliarias, fideicomisos y donaciones. Aunque en la Casa de Gobierno aseguran que es para “hacer más liviana” la carga impositiva de las operaciones inmobiliarias, hay sectores que aseguran que responde a corregir distorsiones que se generaron a partir de la puesta en vigencia del Observatorio Inmobiliario de Tucumán (Omitc) a fines de 2025 (Ley N° 9.857 y modificatorias).

La iniciativa fue girada por el gobernador Osvaldo Jaldo y el ministro Daniel Abad (Economía y Producción), y propone cambios en el Código Tributario de Tucumán (N° 5.121) y la Ley Impositiva Provincial (N° 8.467). Se señaló que el objetivo es actualizar conceptos normativos, adecuarlos a la nueva legislación catastral y redefinir beneficios impositivos. Estos cambios serán analizados por la comisión de Hacienda y Presupuesto, que tiene previsto reunirse hoy desde las 9.30.

Ejes principales

Uno de los puntos centrales del proyecto es la modificación de la base imponible para la transmisión de dominio de inmuebles. Actualmente, el cálculo del impuesto de sellos toma como referencia la valuación fiscal o el precio pactado. Con la nueva propuesta, se establece que el tributo se liquidará sobre el valor catastral vigente al momento de la operación, reducido en un 30%, o sobre el precio convenido si este fuera mayor. Según los fundamentos oficiales, la medida apunta a evitar una “excesiva onerosidad” en las operaciones inmobiliarias.

Otro capítulo importante de la iniciativa está vinculado a las exenciones del impuesto de sellos para viviendas familiares. El proyecto redefine los beneficios para actos, contratos y operaciones relacionados con la adquisición, construcción o ampliación de la vivienda única y de ocupación permanente. Entre ellos se incluyen las escrituras traslativas de dominio, boletos de compraventa y créditos hipotecarios destinados a esos fines.

Donaciones exentas

La iniciativa del PE introduce una novedad relevante: exime del impuesto de sellos a las donaciones de bienes inmuebles cuando no exista contraprestación ni condiciones que alteren el carácter gratuito del acto. El beneficio alcanzará a transferencias entre cónyuges, familiares directos y colaterales hasta segundo grado, así como también entre esas personas y sociedades cuyo capital esté íntegramente en manos de esos mismos integrantes.

La escrituración de inmuebles en Tucumán cayó por la suba de los costos

La escrituración de inmuebles en Tucumán cayó por la suba de los costos

Fuentes de la Casa de Gobierno aseguraron que la propuesta fue girada en beneficio de la gente, para que puedan transferir y vender inmuebles con una carga tributaria más liviana. “La situación económica ha hecho rever los montos en el caso de las donaciones”, aseguraron las fuentes consultadas. A su vez, indicaron que previo al Omituc en las escrituras se declaraban valores que no eran reales. “Que paguen lo que corresponde, si no es como una estafa”, expresaron.

Impuestazo y parche

El Colegio de Escribanos, sin embargo, reconoció que hubo un descenso en escrituración de inmuebles (ver aparte). Otras entidades especializadas en la materia, incluso, afirmaron de modo extraoficial que los volúmenes de operaciones se redujeron en torno al 70% desde diciembre de 2025 a causa de los excesivos costos de los trámites.

El abogado Francisco De Rosa, especializado en derecho inmobiliario y fideicomisos, fue tajante al respecto. “En Tucumán, escriturar una propiedad se está convirtiendo en un lujo. Si cumplir con la ley se vuelve excesivamente caro, la informalidad deja de ser una elección y empieza a ser una consecuencia”, sentenció.

El letrado explicó que, con la Ley N° 9.857, la Provincia modificó la base del impuesto de sellos para que dejara de calcularse sobre valuaciones fiscales y pasara a tomar como referencia valores de mercado estimados mediante algoritmos que no advierte sobre posibles deterioros de la propiedad.

“Lo más grave no es solamente el método, sino la combinación. La Provincia cambió radicalmente la base imponible, pero dejó intacta la alícuota del 2%. Es decir: mantuvo la misma presión porcentual sobre una base mucho más alta. El resultado no fue una actualización. Fue, lisa y llanamente un impuestazo”, expuso De Rosa.

A modo de ejemplo, el abogado señaló que por un departamento tipo en barrio Norte de U$S 100.000 se podía pagar $400.000 de impuestos de sellos, mientras que ahora ronda los $2.200.000. Y que una casa en Yerba Buena valuada en U$S150.000, puede generar una carga de $4.350.000. “No estamos hablando de mansiones ni de operaciones extraordinarias. Estamos hablando, muchas veces, de la compra más importante de una familia después de años de trabajo y ahorro” criticó.

Por último, el letrado consideró que con el proyecto que se envió a la Legislatura el PE reconoce implícitamente que el esquema original resultó excesivo. De todos modos, opinó que los cambios propuestos siguen siendo un parche.

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