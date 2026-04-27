Juana Viale rompió el silencio sobre la salud de Mirtha Legrand

Más tarde, ya instalada en la mesa junto a sus invitados -Joaquín Levinton, Gastón Edul, Maru Duffard y el Dr. Conrado Estol-, Viale buscó despejar dudas y amplió el panorama sobre Legrand. "Es el segundo programa consecutivo en el que estoy acá. Nada grave, nada para alarmar, solo que se estiró un poco la gripe y catarro que tiene. Estuve tomando un té con ella y está perfecta", aseguró.