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Santi Maratea en la mira: solicitan que le retiren el registro de conducir

El influencer quedó envuelto en una nueva polémica y fue notificado por la agencia que trabaja con las jurisdicciones del país para reducir la siniestralidad vial en el territorio.

Santi Maratea. ARCHIVO Santi Maratea. ARCHIVO
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La Agencia Nacional de Seguridad Vial solicitó inhabilitar la licencia de Santi Maratea por conducir sin cinturón y grabarse con el celular en Argentina tras viralizarse un video.
  • El influencer compartió las imágenes en Instagram ironizando sobre su imprudencia. La ANSV consideró estas acciones como infracciones graves que aumentan la siniestralidad vial.
  • La medida busca sentar un precedente sobre la responsabilidad de figuras públicas y genera debate sobre la equidad en las sanciones de tránsito ante casos similares en redes.
Resumen generado con IA

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) solicitó la inhabilitación de la licencia de conducir del influencer Santi Maratea, luego de manejar su auto con imprudencia.

Según informó el periodista Mauro Szeta, el pedido se realizó después de que subiera un video donde se encuentra sin cinturón y grabándose mientras maneja. Estas serían dos infracciones consideras graves en la vía pública.

El propio Maratea subió el video en sus historias de Instagram donde cuenta con más de 3.400.000 (tres millones cuatrocientos mil seguidores).

Además, el influencer se tomó con humor la grabación y de manera irónica expresó: "Algunos seguro me van a decir 'Santiago, no deberías estar subiendo un video mientras manejas'. Y vos tampoco deberías estar siguiendo a un pelot*d* como yo".

Las imágenes no tardaron en viralizarse y generó repercusión en los internautas que lo criticaron por sus acciones.

Críticas a Santiago Maratea por conducir con el celular

"Siempre fue un pelot*d* creído, que le saquen todo por idiota"; "Primera vez que estoy de acuerdo con él. Hay que ser muy pelotudo para seguir a este tipo"; "No puedo creer la falta de neuronas de esta persona"; "Qué suerte que no lo sigo. Alguien que lo ayude", opinaron algunos usuarios.

Por otro lado, otros internautas criticaron la decisión de la Agencia Nacional de Seguridad Vial debido a que otros famosos también se graban con sus celulares mientras manejan, pero al parecer no les llamaron la atención como a Santi Maratea.

Temas Santiago Maratea
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