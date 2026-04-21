Santi Maratea en la mira: solicitan que le retiren el registro de conducir

Críticas a Santiago Maratea por conducir con el celular

"Siempre fue un pelot*d* creído, que le saquen todo por idiota"; "Primera vez que estoy de acuerdo con él. Hay que ser muy pelotudo para seguir a este tipo"; "No puedo creer la falta de neuronas de esta persona"; "Qué suerte que no lo sigo. Alguien que lo ayude", opinaron algunos usuarios.