Gran Hermano: quién fue el eliminado y qué pasó con la sorpresiva salida de otra participante

Resumen para apurados
- Martín Rodríguez fue eliminado de Gran Hermano por el voto del público este lunes, mientras que La Maciel abandonó el reality voluntariamente tras una notificación judicial.
- Rodríguez perdió ante Nazareno Pompei en una placa numerosa. La Maciel se retiró tras ser notificada por la policía sobre una causa judicial federal que se investiga actualmente.
- La doble salida obliga a los participantes a reconfigurar sus estrategias. El ingreso de la justicia al reality marca un precedente inédito en la historia del programa.
La casa de Gran Hermano vivió una de sus noches más intensas, con una gala que combinó tensión, definiciones ajustadas y un giro inesperado que impactó tanto a los jugadores como al público. La placa de nominados, una de las más numerosas de la temporada, dejó a varios participantes en riesgo y obligó a los espectadores a decidir con su voto.
En una semana marcada por conflictos internos y estrategias cruzadas (ni siquiera el ingreso de Fabio Agostini logró calmar el clima), el liderazgo de Juan Caruso, conocido como Juanicar, fue determinante. Su jugada dejó directamente en placa a Franco Zunino y Martín Rodríguez.
Gran Hermano: Martín Rodríguez fue eliminado y La Maciel abandonó la casa
La gala del lunes dejó un desenlace doble que cambió por completo el rumbo del juego. Por decisión del público, Martín Rodríguez se convirtió en el nuevo eliminado tras un mano a mano muy ajustado con Nazareno Pompei. El participante obtuvo el 54,4% de los votos en su contra, frente al 45,6% de su rival, resultado que fue anunciado por el conductor Santiago del Moro sobre el cierre del programa.
La salida de Martín generó una fuerte reacción dentro de la casa, especialmente en Yanina Zilli, una de sus principales aliadas, quien no pudo contener la emoción. Antes de despedirse, el jugador mantuvo un tono conciliador, aceptó el resultado y destacó algunas jugadas de sus compañeros.
Sin embargo, la noche ya venía marcada por otro hecho inesperado: horas antes, la participante conocida como La Maciel decidió abandonar el reality por voluntad propia. Tras atravesar momentos de angustia, optó por priorizar su bienestar personal y dejó la competencia, generando sorpresa entre sus compañeros.
Con una eliminación por voto y una salida voluntaria en la misma jornada, el reality quedó completamente reconfigurado. A partir de ahora, las estrategias dentro de la casa deberán adaptarse a un escenario más incierto, en una temporada que no deja de sumar giros inesperados.
De qué acusan a La Maciel y por qué decidió abandonar Gran Hermano
La participación de La Maciel en Gran Hermano quedó envuelta en una fuerte controversia tras conocerse una denuncia judicial en su contra que derivó en un hecho inédito dentro del programa y, posteriormente, en su salida voluntaria.
Todo comenzó cuando la participante fue notificada formalmente por la Policía dentro de la casa, en el marco de una causa que se encuentra en la Justicia Federal. La intervención generó impacto tanto entre los jugadores como en la audiencia, ya que se trató de una situación poco habitual en la historia del reality.
Según trascendió, la denuncia reúne distintos testimonios que apuntan a presuntos delitos graves. Sin embargo, el expediente se encuentra en una etapa inicial de investigación, por lo que no hay imputaciones confirmadas ni una resolución judicial hasta el momento.
Tras ser informada sobre la causa, La Maciel negó las acusaciones y sostuvo que podrá defenderse en el ámbito judicial. En ese contexto, y en medio de una fuerte carga emocional, la participante decidió abandonar el programa por voluntad propia, priorizando su situación personal.