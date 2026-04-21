Gran Hermano: quién fue el eliminado y qué pasó con la sorpresiva salida de otra participante

Gran Hermano: Martín Rodríguez fue eliminado y La Maciel abandonó la casa

La gala del lunes dejó un desenlace doble que cambió por completo el rumbo del juego. Por decisión del público, Martín Rodríguez se convirtió en el nuevo eliminado tras un mano a mano muy ajustado con Nazareno Pompei. El participante obtuvo el 54,4% de los votos en su contra, frente al 45,6% de su rival, resultado que fue anunciado por el conductor Santiago del Moro sobre el cierre del programa.