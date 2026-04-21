Madonna denunció que le robaron el vestuario tras su show en Coachella

Horas después del show, las prendas desaparecieron. La propia artista lo contó en sus redes sociales, donde tiene más de 20,4 millones de seguidores. “¡Sigo en las nubes desde el viernes por la noche! Gracias a Sabrina y a todos los que lo hicieron posible. ¡Regresar con Confessions II al lugar donde comenzó fue emocionante!”, escribió en sus stories, en referencia a su próximo disco, que anunció para el 3 de julio como continuación de aquel álbum de 2005.