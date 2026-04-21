Madonna denunció que le robaron el vestuario tras su show en Coachella

Resumen para apurados
- Madonna denunció el robo de su vestuario histórico tras presentarse en el festival Coachella el pasado fin de semana en California, ofreciendo una recompensa por su devolución.
- Las prendas, parte de su archivo personal de 2005, desaparecieron luego de su show con Sabrina Carpenter. La artista recuperó estas piezas icónicas para anunciar su próximo álbum.
- El incidente empaña el anuncio de su disco 'Confessions II' y destaca la vulnerabilidad de archivos históricos del pop, mientras su equipo busca pistas mediante una recompensa.
La sorpresiva aparición de Madonna en Coachella durante el show de Sabrina Carpenter el fin de semana pasado se convirtió en uno de los momentos más comentados del festival realizado en Indio, California. Sin embargo, lo que comenzó como una celebración terminó en preocupación: la cantante denunció el robo del vestuario que había utilizado sobre el escenario.
La reina del pop acompañó a una de las figuras del momento para interpretar a dúo dos de sus clásicos más emblemáticos, “Vogue” y “Like A Prayer”. Para esa presentación especial, Madonna decidió recuperar piezas originales de su archivo personal, las mismas que había lucido dos décadas atrás al presentar uno de los discos más exitosos de su carrera, Confessions on a Dance Floor.
Horas después del show, las prendas desaparecieron. La propia artista lo contó en sus redes sociales, donde tiene más de 20,4 millones de seguidores. “¡Sigo en las nubes desde el viernes por la noche! Gracias a Sabrina y a todos los que lo hicieron posible. ¡Regresar con Confessions II al lugar donde comenzó fue emocionante!”, escribió en sus stories, en referencia a su próximo disco, que anunció para el 3 de julio como continuación de aquel álbum de 2005.
Luego reveló el episodio que empañó la experiencia: “Este momento tan especial fue diferente hasta que descubrí que las prendas vintage que usé habían desaparecido. Mi vestuario, que saqué de mis archivos personales: chaqueta, corsé, vestido y todas las demás prendas. No es solo ropa, es parte de mi historia”.
Durante el recital, Madonna había destacado el valor simbólico de ese atuendo. “Estoy muy emocionada de estar aquí con las mismas botas, el mismo corsé y la misma chaqueta de Gucci que llevé entonces. Se cierra un círculo muy emocionante para mí”, expresó ante el público.
Pero no se trató del único faltante. “Otros artículos del archivo de la misma época también desaparecieron”, señaló. Y agregó: “Espero y rezo para que algún alma caritativa encuentre estas prendas y se comunique con mi equipo. Ofrezco una recompensa por su devolución. Gracias de todo corazón”.
Junto a ese mensaje, la cantante compartió un correo electrónico para recibir información sobre el paradero de las piezas. También precisó cuáles fueron los elementos sustraídos: además del corsé morado que utilizó en el escenario, se encuentra otro conjunto en color rosa.
Además de “Vogue” y “Like A Prayer”, Madonna y Carpenter interpretaron “Bring Your Love”, una canción que se espera forme parte de su próximo disco, con el que promete regresar a las pistas de baile. Ese mismo viernes, la artista lanzó por sorpresa “I Feel So Free”, sencillo que funciona como carta de presentación de Confessions II. “Me siento tan libre”, escribió en otra publicación, donde también hizo referencia al robo de su vestuario.
En medio de la emoción por su regreso a Coachella, Madonna recordó su vínculo con el festival. “Hoy hace 20 años que actué en Coachella. Estaba en la carpa de baile y fue la primera vez que interpreté la primera parte de Confessions on a Dance Floor en Estados Unidos. Fue emocionante y es emocionante estar de vuelta. Es como cerrar un ciclo, ¿sabes? Muy significativo para mí”, afirmó ante miles de personas.
Aquella fue su última presentación como protagonista en solitario en el evento, mientras que su más reciente aparición previa había sido en 2015, cuando participó como invitada en el show de Drake. Ahora, su regreso quedó marcado por un episodio inesperado que la llevó a pedir ayuda para recuperar piezas clave de su historia artística.