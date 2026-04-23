Mirtha Legrand posterga su regreso a la televisión: "Tendré que hacer un poco más de reposo y cuidarme"

Resumen para apurados
- Mirtha Legrand postergó su regreso a la TV argentina por recomendación médica tras un cuadro viral estacional, priorizando su salud y descanso en su hogar de Buenos Aires.
- La noticia se confirmó tras su reciente ausencia, donde su nieta Juana Viale tomó la conducción del ciclo. Legrand busca descartar gravedad y cumplir con el reposo profesional.
- El parate genera incertidumbre sobre su presencia en los Martín Fierro de la Moda el 26 de abril. Su evolución es clave para la agenda del espectáculo y la industria televisiva.
La salud de Mirtha Legrand volvió a quedar en el centro de la escena en los últimos días, luego de que la propia conductora confirmara que deberá prolongar su reposo y postergar su regreso a la televisión. El anuncio, realizado a través de sus redes sociales, llevó tranquilidad a sus seguidores, aunque abrió nuevos interrogantes sobre su agenda inmediata, en especial su presencia en los Martín Fierro de la Moda.
Todo comenzó el fin de semana pasado, cuando “la Chiqui” se ausentó de la grabación de su programa, una situación que sorprendió a la audiencia y encendió las primeras señales de alerta. En su lugar, como ya ocurrió en otras oportunidades, su nieta Juana Viale asumió la conducción del ciclo, manteniendo al aire uno de los clásicos de la televisión argentina.
Frente a las versiones que comenzaron a circular, fue la propia Legrand quien decidió llevar claridad con un mensaje directo. “Hola! Siguiendo la recomendación de mi médico, el Dr. Semeniuk, estaré unos días más en casa”, expresó en su cuenta oficial, dejando en claro que la decisión responde exclusivamente a indicaciones profesionales.
En el mismo mensaje, detalló el origen de su cuadro: “Fue un cuadro viral normal de esta época del año… tendré que hacer un poco más de reposo y cuidarme”. Con esas palabras, buscó descartar cualquier escenario de mayor gravedad, aunque la extensión del descanso reavivó las dudas sobre sus próximas apariciones públicas.
A sus 99 años, Mirtha Legrand continúa siendo una figura central del espectáculo argentino, y cada una de sus decisiones genera fuerte repercusión tanto en el público como en el ambiente artístico. Por eso, la confirmación de que no retomará su actividad en el corto plazo impactó de lleno en su audiencia.
En ese contexto, la conductora también agradeció las muestras de afecto recibidas. “Les quiero agradecer a todos por los llamados y la preocupación. Besito, chau chau!”, escribió, fiel a su estilo característico.
Sin embargo, más allá del mensaje tranquilizador, la continuidad del reposo instaló una nueva incógnita: su posible asistencia a la gala de los Martín Fierro de la Moda, prevista para el domingo 26 de abril. El evento, que reúne a figuras destacadas del espectáculo y la industria fashion, suele contar con Legrand como una de sus invitadas más emblemáticas.
Hasta el momento no hay confirmaciones oficiales sobre su presencia. En el entorno artístico ya se analiza la posibilidad de que priorice su recuperación y se ausente también de esa cita.