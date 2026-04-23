Mirtha Legrand posterga su regreso a la televisión: "Tendré que hacer un poco más de reposo y cuidarme"

La salud de Mirtha Legrand volvió a quedar en el centro de la escena en los últimos días, luego de que la propia conductora confirmara que deberá prolongar su reposo y postergar su regreso a la televisión. El anuncio, realizado a través de sus redes sociales, llevó tranquilidad a sus seguidores, aunque abrió nuevos interrogantes sobre su agenda inmediata, en especial su presencia en los Martín Fierro de la Moda.