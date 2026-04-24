De ganar "La Voz Argentina" a buscar alquiler: cómo es la nueva vida de Nicolás Behringer

El primer desafío fue su salud. El propio Behringer contó que decidió vender el auto ganado para afrontar una amigdalectomía y una septoplastía, dos intervenciones necesarias para mejorar su calidad de vida y su rendimiento vocal, publicó Big Bang News. “Se me va a hacer un orificio en el tímpano, a ponerse un diábolo que es como un embudo para que mi oído pueda limpiar todo lo que tiene adentro hace tantos años y se me van a extirpar las amígdalas. Esto me va a tener frenado unos dos meses más”, explicó.