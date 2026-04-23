¿Por qué cayó la escrituración de inmuebles en Tucumán?

TENDENCIA. En muchos casos, el valor catastral es igual o superior al valor de mercado del inmueble.
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Resumen para apurados
- La escrituración de inmuebles en Tucumán cayó cerca del 70% en 2026 debido al alza de costos catastrales y sellos, según advirtió el Colegio de Escribanos ante la crisis del sector.
- El valor catastral vigente desde diciembre supera el fiscal y, a veces, el de mercado. Esto encareció donaciones y trámites, impulsando un proyecto de ley para corregir asimetrías.
- Se espera que la nueva ley reactive el mercado mediante exenciones para viviendas familiares y créditos hipotecarios, facilitando el acceso a la propiedad para sectores humildes.
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