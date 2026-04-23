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¿Por qué cayó la escrituración de inmuebles en Tucumán?

El titular del Colegio de Escribanos de Tucumán dijo que la donación inmobiliaria se había vuelto prohibitiva por el aumento del impuesto de sellos.

TENDENCIA. En muchos casos, el valor catastral es igual o superior al valor de mercado del inmueble. TENDENCIA. En muchos casos, el valor catastral es igual o superior al valor de mercado del inmueble.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La escrituración de inmuebles en Tucumán cayó cerca del 70% en 2026 debido al alza de costos catastrales y sellos, según advirtió el Colegio de Escribanos ante la crisis del sector.
  • El valor catastral vigente desde diciembre supera el fiscal y, a veces, el de mercado. Esto encareció donaciones y trámites, impulsando un proyecto de ley para corregir asimetrías.
  • Se espera que la nueva ley reactive el mercado mediante exenciones para viviendas familiares y créditos hipotecarios, facilitando el acceso a la propiedad para sectores humildes.
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