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La cumbre climática impulsó a Tucumán como referencia nacional en políticas ambientales

La provincia albergó por primera vez en el norte la Asamblea de la Ramcc, con participación internacional. De qué se habló.

La jornada reunió a intendentes de todo el país, junto a representantes internacionales de Chile, Paraguay y Portugal La jornada reunió a intendentes de todo el país, junto a representantes internacionales de Chile, Paraguay y Portugal
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El gobernador Osvaldo Jaldo inauguró en Tucumán la VIII Asamblea Nacional de Intendentes de la RAMCC 2026 para debatir políticas climáticas ante jefes comunales de todo el país.
  • Por primera vez en el NOA, el foro sumó delegaciones de Chile, Paraguay y Portugal. Se destacó la gestión de residuos y el plan de acción climática basado en datos de la capital.
  • Tucumán se consolida como referente ambiental nacional, priorizando la soberanía de sus recursos y la articulación federal para mitigar el impacto del cambio climático en la región.
Resumen generado con IA

Con eje en el desafío global del cambio climático, el gobernador Osvaldo Jaldo encabezó la apertura de la VIII Asamblea Nacional de Intendentes 2026 de la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático (RAMCC), evento que se realizó en Tucumán y que reunió a jefes comunales de todo el país y representantes internacionales.

El evento, realizado por primera vez en el norte argentino, convirtió a la provincia en epicentro del debate ambiental. Durante la jornada, que tuvo lugar en un hotel de la capital, participaron delegaciones de Chile, Paraguay y Portugal, además de funcionarios nacionales, provinciales y municipales, consolidando un espacio clave para el intercambio de experiencias y el diseño de políticas públicas.

Acompañaron al gobernador el vicegobernador Miguel Acevedo y la intendenta capitalina Rossana Chahla, junto a autoridades legislativas y referentes del ámbito ambiental.

Tucumán, en el centro del debate ambiental

Jaldo destacó que la elección de Tucumán como sede “no fue casual”, sino resultado del cumplimiento de requisitos técnicos y ambientales por parte del municipio capitalino. “San Miguel de Tucumán califica para este tipo de eventos”, subrayó, al tiempo que felicitó a la gestión local por el trabajo en políticas sustentables.

El mandatario también aprovechó el contexto para referirse a la Ley de Glaciares, remarcando el carácter “federal” de la normativa al transferir a las provincias la potestad de decidir sobre sus recursos. En ese sentido, llevó tranquilidad al asegurar que en Tucumán “no hay decisión de modificar la ley que prohíbe la explotación minera”.

“Las decisiones deben ser de los tucumanos”, enfatizó, diferenciando la postura provincial de otras jurisdicciones del norte que avanzan con proyectos extractivos.

COMUNICACIÓN PÚBLICA COMUNICACIÓN PÚBLICA

Trabajo conjunto y conciencia social

Por su parte, Acevedo hizo hincapié en la necesidad de una política ambiental integral que incluya al Gran San Miguel de Tucumán. “El cambio climático existe y debemos abordarlo de manera conjunta”, sostuvo, al tiempo que remarcó el rol de la ciudadanía en prácticas como la separación de residuos.

El vicegobernador también subrayó la importancia de coordinar acciones entre municipios y comunas rurales, anticipando un trabajo articulado desde la Legislatura para fortalecer las herramientas normativas.

Gestión con datos y políticas concretas

Chahla, en tanto, destacó el valor estratégico del encuentro y repasó el camino recorrido por la capital tucumana para integrarse a la RAMCC. “Hoy gestionamos con datos”, afirmó, al explicar que la ciudad ya cuenta con medición de huella de carbono y un Plan Local de Acción Climática elaborado en tiempo récord.

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Entre las políticas implementadas, mencionó avances en gestión de residuos, generación de biogás en Overo Pozo, programas de compostaje y un inventario de más de 169.000 árboles urbanos, herramientas que permiten planificar con base científica.

“Mitigación y adaptación deben ir de la mano”, señaló, al tiempo que destacó la importancia de compartir experiencias con otras ciudades.

Un hito para la región

La asamblea incluyó mesas de trabajo, exposiciones y un formato innovador con cápsulas temáticas abiertas a la ciudadanía, ampliando el acceso al conocimiento ambiental.

El cierre estuvo marcado por la elección de nuevas autoridades del Consejo de Intendentes 2026, reafirmando el compromiso de los gobiernos locales frente a la crisis climática.

Temas Municipalidad de San Miguel de TucumánOsvaldo JaldoMiguel AcevedoRossana Chahla
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