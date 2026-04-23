En San Miguel de Tucumán: intendentes de todo el país debaten desde hoy el cambio climático

La asociación fue creada en 2010 con el objetivo de coordinar e impulsar planes estratégicos para enfrentar el cambio climático en Argentina, a partir del análisis de propuestas entre municipios y comunas de todo el país. Este año, la jornada se desarrollará en Tucumán. “La ciudad de San Miguel de Tucumán fue postulada el año pasado por nuestra intendenta, la doctora Rossana Chahla, y a través de un proceso electoral en el que participan más de 250 municipios que integran la red fuimos seleccionados en el mes de diciembre como sede de esta asamblea”, explicó Julieta Migliavacca, secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable.