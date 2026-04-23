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En San Miguel de Tucumán: intendentes de todo el país debaten desde hoy el cambio climático

La Capital es sede del encuentro entre más de 250 gobiernos locales y especialistas ambientales. Las actividades previstas.

INICIATIVA “VERDE”. La Capital recibirá a intendentes de todo el país. INICIATIVA “VERDE”. La Capital recibirá a intendentes de todo el país.
Hace 5 Hs

La 8ª Asamblea Nacional de Intendentes de la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático (Ramcc) tendrá sede en San Miguel de Tucumán. Desde hoy y hasta el sábado, más de 250 representantes de gobiernos locales, junto a especialistas y organismos internacionales, debatirán políticas públicas y estrategias de gestión ambiental para el país.

La asociación fue creada en 2010 con el objetivo de coordinar e impulsar planes estratégicos para enfrentar el cambio climático en Argentina, a partir del análisis de propuestas entre municipios y comunas de todo el país. Este año, la jornada se desarrollará en Tucumán. “La ciudad de San Miguel de Tucumán fue postulada el año pasado por nuestra intendenta, la doctora Rossana Chahla, y a través de un proceso electoral en el que participan más de 250 municipios que integran la red fuimos seleccionados en el mes de diciembre como sede de esta asamblea”, explicó Julieta Migliavacca, secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

La funcionaria municipal confirmó la participación de unos 100 intendentes y especialistas ambientales provenientes de distintos puntos del país. “Será un encuentro muy federal, con problemáticas diferentes según cada región geográfica”, señaló.

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Además, Migliavacca dio detalles sobre el intercambio que se espera en la reunión. “Es un ámbito de debate de políticas públicas donde cada municipio presenta lo que viene realizando en materia de mitigación y adaptación al cambio climático”, manifestó.

El itinerario

La asamblea se desarrollará a lo largo de tres jornadas que se inician hoy. Entre las 18 y las 20 se realizarán las acreditaciones de los participantes en el hotel Sheraton, y luego se llevará adelante la recepción a los intendentes en el Museo de la Industria Azucarera en el parque 9 de Julio. En tanto, mañana se hará la apertura institucional a las 9, con palabras de bienvenida a cargo del gobernador, Osvaldo Jaldo; el vicegobernador, Miguel Acevedo; la intendenta, Rossana Chahla; la representante de la Unión Europea (UE) en Argentina, Uta Dirksen, entre otros.

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Hacia las 9.45 se realizará la mesa de intendentes de ciudades ex sedes de la Ramcc y capitales, que tendrá como moderadora a Chahla y de la que participarán Diego Costarelli (Mendoza), Daniel Passerini (Córdoba), Rosario Romero (Entre Ríos) y Rogelio Biazzi (Rosario). Las mesas de diálogo, presentación de planes locales y exposiciones seguirán durante toda la mañana y hasta la tarde.

La última jornada, el sábado 25, estará dedicada a visitas técnicas y experiencias locales vinculadas a políticas ambientales. Por ejemplo, se harán recorridos por el parque 9 de Julio y el Museo a Cielo Abierto, y también por el Campus Educativo Ambiental “Dra. Yolanda Ortiz”. Por último, cerca de las 12.30 se hará el cierre institucional en la Casa Museo Guillermina Leston de Guzmán.

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La intendenta valoró la oportunidad de que la Capital sea sede del encuentro. “Hemos tenido que presentar distintos trabajos, distintas mediciones en nuestra ciudad y ser parte activa de la red. Había muchos postulantes y nos eligieron como sede”, celebró Chahla.

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