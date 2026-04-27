¿Cómo estará el tiempo el 1 de Mayo en Tucumán?

De todas formas, el observador meteorológico Cristofer Brito, en "La mañana empieza aquí", explicó que es muy probable que desde la noche del viernes ingrese nuevamente un frente frío, que modificará las condiciones del tiempo del sábado y el domingo, llevando de nuevo la mínima por debajo de los 10 °C y las máximas no superarían los 20 °C.