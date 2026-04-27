¿Cómo estará el tiempo el 1 de Mayo en Tucumán?

Resumen para apurados
- Tucumán espera un Día del Trabajador con tiempo agradable y una máxima de 24°C este 1 de mayo, tras un inicio de semana marcado por el frío y las lloviznas en la provincia.
- Luego de un martes con mínimas de 8°C por un frente subpolar, la nubosidad disminuirá el miércoles permitiendo una tarde soleada ideal para las celebraciones tradicionales.
- El alivio térmico será breve, ya que expertos anticipan un nuevo frente frío para el viernes por la noche, reduciendo las temperaturas por debajo de los 20°C durante el fin de semana.
Aunque la semana arrancó fría y con un pronóstico poco auspicioso para las próximas horas, el Día del Trabajador promete temperaturas agradables en Tucumán y se anuncia una máxima de al menos 24 °C.
El lunes arrancó con algunas lloviznas aisladas, que se prolongaron desde la madrugada, y con el cielo cubierto. Desde el Servicio Meteorológico Nacional pronostican para este martes el ingreso de un frente subpolar que traería aparejada la mañana más fría del año, con una mínima que rondaría los 8 °C.
Sin embargo, a partir de la tarde del miércoles el panorama se volvería más auspicioso, sobre todo para los que proyectan el tan esperado locro del 1° de Mayo.
Así que mientras se afina la lista de ingredientes, es importante saber que para el jueves y el viernes se pronostican jornadas con algo de nubosidad y tardes mayormente soleadas, con temperaturas en aumento: desde los 24 °C hasta los 26 °C.
De todas formas, el observador meteorológico Cristofer Brito, en "La mañana empieza aquí", explicó que es muy probable que desde la noche del viernes ingrese nuevamente un frente frío, que modificará las condiciones del tiempo del sábado y el domingo, llevando de nuevo la mínima por debajo de los 10 °C y las máximas no superarían los 20 °C.