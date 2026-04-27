El tiempo en Tucumán: ¿el martes tendremos la mañana más fría de 2026?

“De acuerdo a los modelos de pronóstico, sí se va a despejar un poco el cielo. Mañana andaríamos en 8 °C de mínima, lo que representaría, posiblemente, la mañana más fría del año en lo del 2026”, anticipó el observador meteorológico, no sin antes avizorar que “luego veremos una sequidilla de frentes que van a mantener la temperatura prácticamente pisada. Sube un poco la temperatura para el jueves y el viernes, justo 1 de mayo. Desde la madrugada al sábado, ingresa otro frente frío que va también bajar un poco las temperaturas y vamos a seguir en la línea de ambiente frío fresco”.