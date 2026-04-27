El tiempo en Tucumán: ¿el martes tendremos la mañana más fría de 2026?
Los días cálidos y soleados comenzarán a escasear en Tucumán y en la región y, de acuerdo con el pronóstico del tiempo, un frente subpolar ingresaría en las próximas horas para desplomar la térmica y registrar, este martes la temperatura más baja del año.
En una entrevista concedida de “La mañana empieza aquí”, el noticiero matutino de LA GACETA Play, el observador meteorológico Cristofer Brito explicó que en las últimas horas del domingo “tuvimos un cambio drástico en las condiciones del tiempo. Ayer llegamos a 26 °C, una jornada muy linda. Pero a las 23.30 ingresó este frente frío, que trajo consigo viento del sudeste y prácticamente la temperatura se desplomó hasta los 9 °, con algunsa lloviznas intermitentes y ráfagas de viento que llegaron a los 32 km/h”.
Brito profundizó su pronóstico al sostener que en las próximas horas se concretará “el primer ingreso aéreo frío importante del 2026. Eso es lo más importante. Se lo conoce como subpolar porque es una masa de frió que no viene directamente de la Antártida, sino que viene de las zonas del océano Antártico y océano Pacífico Sur. Y es por eso que si bien sentimos el frío, sentimos el descenso de temperatura, no es un frío intenso como para que genere, por ejemplo, nevadas en las zonas de montaña. Eso es lo que lo diferencia básicamente”.
“De acuerdo a los modelos de pronóstico, sí se va a despejar un poco el cielo. Mañana andaríamos en 8 °C de mínima, lo que representaría, posiblemente, la mañana más fría del año en lo del 2026”, anticipó el observador meteorológico, no sin antes avizorar que “luego veremos una sequidilla de frentes que van a mantener la temperatura prácticamente pisada. Sube un poco la temperatura para el jueves y el viernes, justo 1 de mayo. Desde la madrugada al sábado, ingresa otro frente frío que va también bajar un poco las temperaturas y vamos a seguir en la línea de ambiente frío fresco”.