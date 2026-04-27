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El tiempo en Tucumán: la semana comenzó fría y lluviosa

La temperatura mínima fue de 11 °C. Las precipitaciones cesarían antes del mediodía. El pronóstico extendido.

El tiempo en Tucumán: la semana comenzó fría y lluviosa ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE ANALÍA JARAMILLO
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Tucumán enfrentará una ola de calor toda la semana con máximas superiores a 30 °C, según informó el Servicio Meteorológico Nacional ante el ingreso de una masa de aire cálido.
  • La jornada inició con 22 °C de mínima y térmicas que rozan los 36 °C. El pronóstico prevé alta humedad y nubosidad variable, manteniendo condiciones de calor extremo hasta el jueves.
  • Se espera un cambio el viernes con posibles lluvias que bajarán la temperatura el domingo. No obstante, el alivio será breve, ya que otro frente cálido regresaría el lunes siguiente.
Resumen generado con IA

El ingreso de un frente frío provocó lluvias y un marcado descenso de la temperatura, en el inicio de la semana en Tucumán y en el resto de la región. El pronóstico del tiempo anuncia una máxima de 16°C, con una amplitud térmica que será aún más elocuente en los próximos días. 

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que la mañana arrancó con una temperatura mínima fue de 10 °C y con algunas lloviznas aisladas en diferentes puntos de la capital y del gran San Miguel de Tucumán. La nubosidad fue del 90% y la visibilidad se vio reducida a poco menos de cinco kilómetros. 

Se espera que las precipitaciones cesen antes del mediodía, aunque el cielo continuará mayormente cubierto al menos hasta el mediodía. La temperatura subirá levemente hasta alcanzar los 14 °C, mientras que la humedad rondará el 70%. 

En horas de la siesta la nubosidad podría descender, aunque a los rayos del sol les seguirá costando aumentar la temperatura. La máxima rondaría los 15 °C y la sensación térmica no superaría los 16 °C. 

Para la noche, el SMN anuncia cielo despejado y una temperatura que promediará los 12 °C, en un indicio de las condiciones climáticas que se sucederán el resto de la semana. 

¿Cómo estará el tiempo esta semana en Tucumán?

En su pronóstico extendido, el SMN augura el cese de las lluvias para el resto de la semana, aunque en los próximos las temperaturas mínimas prometen ser las más bajas registradas desde el inicio del año: 8 °C para el martes y el miércoles, en jornadas que tendrían algunas hora de sol y máximas que se acercarían a los 20 °C. 

Los días más agradables serían el viernes, el sábado y el domingo, para los que se anticipan mínimas de 15 °C, tardes mayormente soleadas y máximas que rozarían los 25 °C. 

Recién el viernes el cielo podría despejarse levemente mientras que la temperatura llegaría a los 22 °C, una tendencia que se repetiría el sábado y el domingo.  

Para el martes y el miércoles se esperan condiciones climáticas similares, aunque con neblinas por la mañana y algunas lloviznas por la tarde. A partir del jueves podrían mejorar, aunque la máxima sería de apenas 19 °C. El viernes saldría levemente el sol, con una máxima que no superaría los 17 °C.  

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