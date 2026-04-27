El tiempo en Tucumán: la semana comenzó fría y lluviosa

¿Cómo estará el tiempo esta semana en Tucumán?

En su pronóstico extendido, el SMN augura el cese de las lluvias para el resto de la semana, aunque en los próximos las temperaturas mínimas prometen ser las más bajas registradas desde el inicio del año: 8 °C para el martes y el miércoles, en jornadas que tendrían algunas hora de sol y máximas que se acercarían a los 20 °C.