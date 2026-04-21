¿Llega el “Súper El Niño” a Argentina? Qué dicen los pronósticos y cómo podría cambiar el clima en 2026

El horizonte de un posible evento extremo

Para el Centro Europeo, El Niño ya tiene fecha. Pasado el período de neutralidad, existe un 61% de probabilidad de aparecer en el trimestre mayo-julio. Según el documento, pese a que todavía no hay certezas totales, existe una posibilidad (1 en 4) de que sea un evento "muy fuerte" hacia fin de año, si bien esto dependerá de cómo soplen los vientos en los próximos meses. El análisis destaca que la temperatura en la subsuperficie del océano Pacífico ha aumentado por quinto mes consecutivo. Este "calor oculto" es el que eventualmente aflora a la superficie y altera los regímenes de lluvia en todo el Cono Sur.