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¿Llega el “Súper El Niño” a Argentina? Qué dicen los pronósticos y cómo podría cambiar el clima en 2026

El último informe internacional revela que, tras un otoño de neutralidad, el Pacífico comenzará a calentarse rápidamente. Las probabilidades de su llegada superan el 60% para mitad de año.

Anomalías de la temperatura superficial del mar del 01 al 28 de marzo de 2026. Período de referencia 1981-2010 - Fuente: NOAA-NCEP/CPC/SMN Anomalías de la temperatura superficial del mar del 01 al 28 de marzo de 2026. Período de referencia 1981-2010 - Fuente: NOAA-NCEP/CPC/SMN
Por Luisina Acosta Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • Organismos internacionales alertan sobre un posible fenómeno de El Niño intenso en Argentina para mediados de 2026, tras el rápido calentamiento del océano Pacífico ecuatorial.
  • El SMN prevé neutralidad hasta junio, pero el ECMWF estima un 61% de chances de desarrollo posterior. El calor oceánico acumulado sugiere una transición desde la fase de La Niña.
  • Un Súper El Niño podría causar lluvias extremas e inundaciones en el Litoral y la zona centro. Los expertos instan a monitorear la intensidad ante posibles eventos históricos.
Resumen generado con IA

Aunque el Servicio Meteorológico Nacional(SMN) se limitó a brindar predicciones inmediatas sobre una transición a “condiciones neutrales” en el trimestre abril-mayo-junio, organismos y especialistas internacionales fueron más allá. Diversas entidades señalan que el fenómeno intensificado de El Niño podría ocurrir avanzado este periodo, advirtiendo que las condiciones que el océano adoptará en los próximos meses podrán generar una etapa anómala en el proceso que ocurre cada año.

“Súper El Niño” en Argentina: cómo podría cambiar el clima y por qué recomiendan cautela con los pronósticos

“Súper El Niño” en Argentina: cómo podría cambiar el clima y por qué recomiendan cautela con los pronósticos

Organismos como el Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Medio Plazo (ECMWF) coincidieron con el SMN en que, durante el lapso abril-junio, las condiciones de ENSO neutral se mantendrán vigentes. No obstante, el centro advirtió que pasado este tiempo, en la etapa mayo-julio de 2026, “es probable que surja El Niño” con un 61% de chances, manteniéndose hasta finales del año. Por su parte, la entidad nacional no realizó evaluaciones mayores a la ventana que va desde abril a junio.

Transición climática y calentamiento del Pacífico

De acuerdo con el último reporte del SMN, lo que se está produciendo en este momento es una debilidad en el enfriamiento del Pacífico, característico de la disipación de “La Niña” (fase fría del fenómeno climático). La entidad climática advierte que el agua del mar cerca de Sudamérica empezó a calentarse y los vientos alisios —encargados de desplazar el calor— perdieron fuerza.

Durante marzo, se registró un incremento térmico del agua en casi toda la región ecuatorial, una señal de que el clima está abandonando su fase extrema para entrar en una transición hacia la neutralidad. Los modelos dinámicos del SMN advirtieron que existe un 80% de probabilidades de que el trimestre abril-mayo-junio se mantenga bajo estos parámetros estables.

El horizonte de un posible evento extremo

Para el Centro Europeo, El Niño ya tiene fecha. Pasado el período de neutralidad, existe un 61% de probabilidad de aparecer en el trimestre mayo-julio. Según el documento, pese a que todavía no hay certezas totales, existe una posibilidad (1 en 4) de que sea un evento "muy fuerte" hacia fin de año, si bien esto dependerá de cómo soplen los vientos en los próximos meses. El análisis destaca que la temperatura en la subsuperficie del océano Pacífico ha aumentado por quinto mes consecutivo. Este "calor oculto" es el que eventualmente aflora a la superficie y altera los regímenes de lluvia en todo el Cono Sur.

¿Qué es un "Súper El Niño" y cómo impactaría en Argentina?

Es importante aclarar que el término "Súper El Niño" no es una denominación científica oficial, sino un concepto adoptado por analistas del clima para describir eventos de intensidad excepcional. Se habla de este fenómeno cuando el calentamiento de las aguas en la región clave del Pacífico supera los +2 °C por encima del promedio habitual de forma sostenida. El último antecedente de gran magnitud ocurrió entre 2015 y 2016, dejando una huella de eventos meteorológicos extremos a nivel global.

Para Argentina, una intensificación de esta magnitud no es un dato menor. El fenómeno suele estar asociado a un incremento significativo de las precipitaciones en la región del Litoral y la zona centro, además de anomalías en las temperaturas. Si los valores actuales ya resultan llamativos para los meteorólogos, un evento de estas características podría derivar en un escenario de inundaciones y tormentas fuera de los registros comunes para el país.

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