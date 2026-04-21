Alerta naranja y amarilla por tormentas fuertes, granizo y nieve: qué provincias están bajo riesgo hoy

El SMN volvió a advertir sobre las precipitaciones que afectarán a un número notable de provincias distribuidas a lo largo del territorio. La cantidad de ellas se redujo a la mitad, tras una jornada marcada por los reportes preventivos en el noreste y la región de Cuyo. Hoy, son solo cuatro sectores del norte los que se encuentran bajo alarma por tormentas. En el caso de lluvias, Buenos Aires está advertida y, en el sur, se espera que las nevadas afecten a las rutinas cotidianas.