Alerta naranja y amarilla por tormentas fuertes, granizo y nieve: qué provincias están bajo riesgo hoy

Resumen para apurados
- El SMN emitió este martes alertas naranja y amarilla por tormentas, lluvias y nieve en seis provincias, incluyendo Buenos Aires y el noreste, debido a condiciones climáticas extremas.
- Tras un lunes con once distritos afectados, la zona de riesgo se redujo. Se esperan hasta 110 mm de agua en Buenos Aires y nevadas intensas con ráfagas de 90 km/h en Santa Cruz.
- Las autoridades instan a seguir protocolos de emergencia ante posibles inundaciones y daños materiales. Se prevé que estos eventos afecten la rutina diaria y la seguridad vial.
Tras un lunes de advertencias atmosféricas extendidas por el país, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció un retroceso en el que se reduce la cantidad de jurisdicciones afectadas por eventos adversos como tormentas y nevadas con respecto al lunes. Para este martes, la entidad climática informó que seis distritos se encuentran bajo aviso meteorológico naranja y amarilla, lo que requerirá de contar con un plan de contingencia.
El SMN volvió a advertir sobre las precipitaciones que afectarán a un número notable de provincias distribuidas a lo largo del territorio. La cantidad de ellas se redujo a la mitad, tras una jornada marcada por los reportes preventivos en el noreste y la región de Cuyo. Hoy, son solo cuatro sectores del norte los que se encuentran bajo alarma por tormentas. En el caso de lluvias, Buenos Aires está advertida y, en el sur, se espera que las nevadas afecten a las rutinas cotidianas.
Alerta amarilla en el norte y el centro
El Sistema de Alerta Temprana del SMN advirtió que el temporal se instalará por la mañana y la tarde de hoy en el este de Formosa, Chaco, el norte de Corrientes y gran parte de Misiones. En estas regiones, el aviso grado amarillo se extiende por lluvias de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas de actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas de 70 km/h. Se esperan valores de caída de agua entre 40 y 80 mm, que pueden ser superados de forma localizada.
En el centro del país, Buenos Aires mantiene la vigilancia meteorológica que esta vez se eleva a categoría naranja por abundantes precipitaciones. Mientras que las lluvias escala amarillo se mantendrán durante la mañana y la noche, en la tarde, este fenómeno se intensificará, aunque estos plazos pueden variar según la posición geográfica. En un principio se prevén acumulados entre 40 y 80 mm que podrán ser superados de forma local, pero su fuerza avanzará con el paso de las horas, con valores que llegarán a los 80 y 110 mm, sin descartar la caída de granizo.
Nevadas y vientos en la Patagonia
Al sur del país, en la parte más austral de Santa Cruz, la zona cordillerana se encuentra bajo alerta, en este caso por nevadas que afectarán durante la noche. Según el SMN, “se esperan valores de nieve acumulada entre 10 y 20 cm, pudiendo ser superados en forma puntual". Se prevé que la caída sea en forma líquida en zonas menos elevadas. A la vez, se eleva la advertencia por vientos de entre 40 y 65 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h.
Recomendaciones del SMN
Ante los fenómenos climáticos adversos, el SMN proporciona algunas recomendaciones:
1. Seguí las instrucciones de las autoridades locales. La calma es fundamental en estas situaciones.
2. Salí solo si es necesario.
3. No saques la basura.
4. Limpiá desagües y sumideros.
5. Alejate de zonas inundables y no ingreses en calles anegadas.
6. Conducí con precaución.
7. Cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
8. No te acerques a cables, postes o carteles con electricidad.
9. Prepará un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín de primeros auxilios, radio a pilas y linterna. Carga los celulares con anticipación.
10. Agendá los números locales de Protección Civil, Bomberos y Policía.