El tiempo en Tucumán: las lluvias llegarán, al menos, hasta la mitad de la semana

El SMN anunció todo un día de lluvias aisladas para el inicio de semana. La probabilidad de precipitación pronosticada oscilará entre el 10 y el 40% durante todo el día. Además, el día no presentará gran amplitud térmica, porque la mínima se registró en 19 °C en horas de la madrugada y la mañana. La máxima, por su parte, llegará a los 22 °C por la tarde.