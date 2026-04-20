El tiempo en Tucumán: las lluvias llegarán, al menos, hasta la mitad de la semana
Tras las tormentas del domingo, el SMN prevé una semana marcada por la inestabilidad, un notable descenso de la temperatura y lluvias aisladas que persistirán hasta el miércoles, con una leve mejoría hacia el próximo fin de semana.
Resumen para apurados
- El SMN prevé lluvias aisladas y un descenso de temperatura en Tucumán desde este lunes hasta el miércoles, tras las tormentas registradas durante la noche del domingo.
- Tras el cese de alertas, se esperan lloviznas con máximas de hasta 17°C el martes. La inestabilidad actual sigue a un domingo de tormentas que marcó el inicio del cambio de tiempo.
- Las condiciones mejorarán gradualmente desde el jueves, con un ascenso térmico que alcanzará los 23°C el domingo, disipando la probabilidad de lluvias hacia el fin de semana.
Los anticipos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) que anunciaban tormentas para este domingo por la noche finalmente se cumplieron. La semana empezó con lluvias aisladas en algunos sectores de Tucumán y la situación se replicará al menos durante unos días más. Según el Sistema de Alerta Temprana (SAT), la provincia ya salió de la alerta meteorológica.
El SMN anunció todo un día de lluvias aisladas para el inicio de semana. La probabilidad de precipitación pronosticada oscilará entre el 10 y el 40% durante todo el día. Además, el día no presentará gran amplitud térmica, porque la mínima se registró en 19 °C en horas de la madrugada y la mañana. La máxima, por su parte, llegará a los 22 °C por la tarde.
Pronóstico semanal para Tucumán
El martes seguirá a tono con el día gris que dio inicio a la semana. Se esperan lluvias aisladas, nuevamente para todo el día, con una probabilidad de precipitación del 10 al 40%. La temperatura sufrirá un importante descenso, en promedio, de 5 °C en la segunda jornada de la semana. La mínima llegará a 15 °C y, la máxima, a 17 °C.
El miércoles es, hasta ahora, el último día en que habrá precipitaciones, pero serán más tenues que las de días previos. Se espera que todo el día esté atravesado por lloviznas, con una probabilidad de ocurrencia entre el 10 y el 40%. La mínima no volverá a recuperar grados y se mantendrá con los mismos indicadores del martes.
Hacia el inicio del fin de semana, la temperatura empezará a ascender gradualmente. El jueves la mínima se mantendrá en 15 °C, pero la máxima alcanzará los 19 °C, ya sin lluvias pero con un cielo mayormente nublado. El viernes volverá a haber un incremento de la temperatura máxima –llegará a 22 °C– y la mínima se mantendrá.
El pronóstico para el fin de semana, propiamente, marca una amplitud térmica más holgada, porque la mínima estará en 16 °C el sábado y 15 °C el domingo; mientras que la máxima tocará los 21 °C y 23 °C respectivamente. El cielo estará parcialmente cubierto por las nubes y la probabilidad de precipitaciones anunciada apenas alcanza el 10%.