El tirador de Washington que atacó a Trump dio sus motivos en una carta

- Réplica: Dar la otra mejilla es para cuando tú mismo estás oprimido. No soy la persona violada en un campo de detención. No soy el pescador ejecutado sin juicio. No soy un escolar volado por los aires, ni un niño hambriento, ni una adolescente maltratada por los muchos criminales de esta administración. Dar la otra mejilla cuando “otra persona” está oprimida no es un comportamiento cristiano; es complicidad en los crímenes del opresor.