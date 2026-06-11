Jorge Chehín, apoderado de la UNT: “La cautelar sobre Pagani es provisoria; no está excluido”

En diálogo con LG Play, el integrante de la asesoría letrada de la UNT remarcó que su intervención en los expedientes judiciales responde exclusivamente a la defensa institucional de la Universidad y no a los intereses de ninguna de las fórmulas que compiten por el Rectorado. “Quiero aclarar y dejar muy bien sentado que esta asesoría letrada no representa los intereses de ninguna de las listas, solamente defendemos lo que se refiere a las resoluciones que toma la Universidad. Cada fórmula tiene su abogado y asesor”, señaló.