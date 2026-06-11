Jorge Chehín, apoderado de la UNT: “La cautelar sobre Pagani es provisoria; no está excluido”

Mientras la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) avanza en la readecuación de su cronograma electoral, el abogado Jorge Chehín, representante de la casa de altos estudios ante la Justicia Federal, defendió las decisiones adoptadas por la institución durante el proceso. Además, sostuvo que la situación judicial vinculada a la candidatura de Sergio Pagani todavía no cuenta con una resolución definitiva.
En diálogo con LG Play, el integrante de la asesoría letrada de la UNT remarcó que su intervención en los expedientes judiciales responde exclusivamente a la defensa institucional de la Universidad y no a los intereses de ninguna de las fórmulas que compiten por el Rectorado. “Quiero aclarar y dejar muy bien sentado que esta asesoría letrada no representa los intereses de ninguna de las listas, solamente defendemos lo que se refiere a las resoluciones que toma la Universidad. Cada fórmula tiene su abogado y asesor”, señaló.
Chehín explicó que la estrategia jurídica de la UNT se basa en sostener las interpretaciones que realizaron la Junta Electoral y el Honorable Consejo Superior respecto del Estatuto Universitario y de las candidaturas presentadas para la elección de rector y vicerrector. “Nosotros contestamos todas las vistas correspondientes defendiendo el accionar universitario y la interpretación que hace la Universidad de su propio estatuto, que es uno de los conceptos básicos de lo que implica la autonomía universitaria”, sostuvo.
En ese sentido, consideró que la discusión de fondo excede los nombres propios y se vincula con la capacidad de autogobierno de las universidades nacionales. “La interpretación de sus propios reglamentos ha sido dictada por la propia Universidad”, agregó.
Respecto de la decisión adoptada por el Consejo Superior de suspender la Asamblea Universitaria prevista para esta semana y ordenar la elaboración de un nuevo cronograma electoral, el abogado señaló que la medida se encuentra en línea con los recientes pronunciamientos de la Cámara Federal de Apelaciones.
La cuestión de fondo
Chehín recordó además que la medida cautelar dictada por la Cámara tiene carácter provisorio y que aún resta una definición sobre la cuestión de fondo. “Cautelar significa que es provisorio. El juez encuentra una verosimilitud del derecho, una posible situación que puede vulnerar algún derecho. Entonces, preventivamente dice: ‘No reciba esta inscripción’, pero todavía no se expidió sobre el fondo del asunto, porque para hacerlo seguramente debe realizar un análisis mucho más profundo de la situación”, explicó.
Consultado sobre la situación de Pagani, el representante legal de la UNT consideró que todavía no puede afirmarse que el rector saliente haya quedado definitivamente excluido de la contienda electoral. “Hasta tanto no haya una sentencia definitiva de esta situación, no podemos decir expresamente que un candidato está excluido o no”, afirmó.
Por último, detalló que la Universidad sostiene una interpretación distinta a la que expresó la Cámara respecto de la aplicación del nuevo Estatuto Universitario. “Consideramos que las normas se aplican para adelante, no para atrás. Esa es la interpretación que hemos sostenido en nuestros escritos”, manifestó.