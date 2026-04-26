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Las redes se rinden ante el invitado que no dejó de comer tras el tiroteo en la cena de los corresponsales con Trump

Mientras otros se ocultaron debajo de las mesas, este misterioso invitado se mantuvo impasible en el momento más tenso.

Las redes se rinden ante el invitado que no dejó de comer tras el tiroteo en la cena de los corresponsales con Trump
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Un hombre se volvió viral por seguir comiendo durante un tiroteo en la cena de corresponsales en Washington DC este sábado, donde Donald Trump fue evacuado y el tirador detenido.
  • Mientras los asistentes se refugiaban bajo las mesas por los disparos, el invitado permaneció impasible. El incidente dejó un agente herido y al sospechoso, Cole Allen, bajo custodia.
  • La reacción del comensal generó un fenómeno viral en redes sociales, destacando por su frialdad ante un hecho de violencia política que reabre el debate sobre la seguridad en EE. UU.
Resumen generado con IA

El tiroteo ocurrido este sábado en la cena de corresponsales de la Casa Blanca en Washington DC provocó escenas de pánico entre los cientos de asistentes a la gala. Muchos de ellos se refugiaron bajo las mesas antes de ser desalojados por seguridad.

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Por eso, uno de los invitados se ha hecho viral en redes por su impasible actitud en el momento más tenso: no solo no se ocultó, sino que se mantuvo en su sitio y sin dejar de comer.

El misterioso invitado estaba acompañado por algunos agentes del servicio secreto, armados, que deambulaban por el salón, mientras él estaba solo en la mesa.

En redes, los comentarios se rindieron ante la actitud fría del comensal. "Mmm, el puré de patatas está excepcional este año", escribió un tuitero. "El viejo no va a dejar que el teatro le estropee la comida, es demasiado viejo para eso", explicó otro tuiero.

"Seguro que dijo: 'Soy demasiado viejo para estas tonterías. Acepto lo que sea que venga", añadió otro. "En el teatro, te quedas por el espectáculo", dijo un cuarto comentarista.

El incidente se saldó con un herido leve, un agente del servicio secreto que recibió un disparo pero que fue protegido por su chaleco antibalas, y un detenido, el sospechoso, llamado Cole Allen.

Temas Donald TrumpEstados Unidos
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