Javier Milei condenó el tiroteo en la cena con periodistas a la que asistió Donald Trump en Washington

De acuerdo con los primeros reportes, el ataque se produjo dentro del edificio mientras se desarrollaba la cena. Agentes del Servicio Secreto intervinieron de inmediato y retiraron al mandatario y a la primera dama, Melania Trump, quienes fueron puestos a salvo. En el lugar también se encontraban el vicepresidente JD Vance y otros funcionarios del gabinete. Algunos testigos relataron escenas de pánico, con los periodistas e invitados refugiándose debajo de las mesas antes de que toda la sala fuera evacuada.