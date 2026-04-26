Donald Trump atribuyó el ataque en la cena de corresponsales a un posible odio anticristiano

En una entrevista telefónica con Fox News, Trump puso el foco en el componente ideológico del ataque y fue categórico: “Cuando lees su manifiesto, odia a los cristianos. Eso es seguro. Es un odio fuerte, anticristiano”. El mandatario insistió en que no se trató de un acto aislado sin motivación, sino de una acción con un trasfondo claro. “Hay cosas muy fuertes en ese texto. Mucho enojo, mucho odio”, agregó, al describir el material atribuido al atacante.