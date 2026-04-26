Quién es Cole Allen, el responsable del ataque contra Trump en la Casa Blanca: profesor e ingeniero mecánico

Estudios universitarios y máster

En las redes sociales, incluso parece reconocido como maestro del mes en diciembre del año 2024. En dicha escuela era maestro de unos cursos llamados C2 Education, una red nacional de preparación de exámenes y tutorías destinada a alumnos que buscan llegar a la universidad. En cuanto a su formación, estudió en CalTech, una universidad privada de prestigio en la localidad de Pasadena. Cursó un grado en ingeniería y un máster en ciencias de la computación en la Universidad Estatal de California en Dominguez Hills, que terminó el año pasado. Además, es desarrollador aficionado de videojuegos.