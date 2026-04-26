Quién es Cole Allen, el responsable del ataque contra Trump en la Casa Blanca: profesor e ingeniero mecánico

Resumen para apurados
- Cole Allen, un profesor de 31 años, atacó armado la cena de corresponsales este sábado en el hotel Hilton para atentar contra la gestión de Trump, quien fue evacuado ileso.
- El ingeniero Allen irrumpió con armas de fuego y un cuchillo en el hotel. Con formación en CalTech, el docente fue descripto como un alumno brillante y donante demócrata.
- La justicia evalúa si el atacante actuó en solitario. El suceso marca un grave precedente de vulnerabilidad en la seguridad presidencial y profundiza la alerta política en el país.
La cena de corresponsales de la Casa Blanca de este sábado se vio alterada por la presencia de un atacante, que intentó atentar contra la Administración Trump, como reconocería posteriormente tras ser capturado. A consecuencia de ello, el presidente Donald Trump, así como la primera dama, Melania Trump, y el resto de miembros de su gabinete, fueron escoltados para salir del hotel Hilton en el que se celebraba el evento.
“Parece que actuó en solitario, pero no está claro. Veremos”, dijo Trump horas después del suceso. El atacante en cuestión ha sido identificado como Cole Allen, un hombre de 31 años originario de California. El propio Trump compartía una imagen en la que se le veía en el suelo, con el torso descubierto, tras ser detenido por el Servicio Secreto.
El detenido, creen las autoridades locales, se alojaba en el hotel. Un vídeo de las cámaras de seguridad muestra cómo irrumpe corriendo por el lobby mientras porta varias armas: una escopeta de caza, una pistola y un cuchillo. Allen vive y ejerce como profesor en la escuela de Torrance, localidad situada al sur de Los Ángeles. En su perfil de LinkedIn se define como un “ingeniero mecánico e informático de formación, desarrollador de videojuegos independiente por experiencia y profesor de nacimiento”.
Estudios universitarios y máster
En las redes sociales, incluso parece reconocido como maestro del mes en diciembre del año 2024. En dicha escuela era maestro de unos cursos llamados C2 Education, una red nacional de preparación de exámenes y tutorías destinada a alumnos que buscan llegar a la universidad. En cuanto a su formación, estudió en CalTech, una universidad privada de prestigio en la localidad de Pasadena. Cursó un grado en ingeniería y un máster en ciencias de la computación en la Universidad Estatal de California en Dominguez Hills, que terminó el año pasado. Además, es desarrollador aficionado de videojuegos.
“Era un estudiante excelente, siempre se sentaba en la primera fila de mi clase, prestaba atención y me enviaba correos electrónicos con frecuencia con preguntas sobre las tareas. De voz suave, muy educado, un buen tipo”, asegura a AP Bin Tang, uno de sus profesores en la universidad. Durante las últimas elecciones, de acuerdo con los registros federales, donó 25 millones a un comité de acción política del Partido Demócrata en apoyo de Kamala Harris.