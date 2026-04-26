Activaron la Alerta Sofía por una niña de cuatro años desaparecida en Bariloche: sospechan que se la llevó su madre

Resumen para apurados
- Justicia activó Alerta Sofía en Bariloche para hallar a Juana Sofía Alvarado (4), vista por última vez el sábado. Sospechan que su madre se la llevó pese a una restricción judicial.
- Abigail Alvarado, la madre, incumple una prohibición de acercamiento familiar. El SIFCOP coordina el operativo nacional con descripciones detalladas de ambas para su identificación.
- Esta medida excepcional busca movilizar a la sociedad ante un riesgo inminente. Se espera que la difusión masiva y federal acelere el hallazgo de la menor en un plazo crítico.
El Ministerio Público Fiscal de Río Negro solicitó la activación inmediata de la Alerta Sofía para dar con el paradero de Juana Sofía Alvarado, una niña de cuatro años que desapareció en San Carlos de Bariloche.
Según se informó oficialmente, la menor fue vista por última vez el sábado 25 de abril, alrededor de las 13, en esa ciudad. La denuncia se formalizó luego de constatar que se encontraba junto a su madre, Abigail Jazmín Alvarado, quien tiene una prohibición de acercamiento vigente dictada por la Unidad Procesal de Familia N° 10 de Bariloche.
De acuerdo con la descripción difundida, Juana Sofía es de contextura delgada, tiene tez clara, cabello castaño claro con rulos y mide entre 70 y 95 centímetros. Al momento de su desaparición vestía una camiseta rayada de varios colores, un pantalón de jogging negro y zapatillas grises de trekking. Además, llevaba dos camperas: una de algodón gris con lunares amarillos y otra de abrigo en tonos marrón claro y oscuro.
Por su parte, la madre, Abigail Jazmín Alvarado, también es delgada, mide aproximadamente 1,60 metros, tiene cabello castaño oscuro con flequillo y ojos marrón claro. Vestía un jogging negro, una campera de algodón negra, otra de abrigo marrón claro y zapatillas deportivas celestes. Como dato distintivo, posee tatuajes en todo el cuerpo, incluidos el cuello y las manos.
El caso se encuentra bajo vigilancia directa del Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP), con el objetivo de ampliar y reforzar la búsqueda en todo el país.
Desde la fiscalía habilitaron distintos canales para aportar información. Quienes puedan haber visto a la menor o a su madre pueden comunicarse al 911, al celular de la fiscalía de turno de Bariloche 0294 154934681 o dirigirse a la comisaría más cercana.
Qué es la Alerta Sofía y cómo funciona
La Alerta Sofía es un sistema de emergencia destinado a la búsqueda de menores de 18 años desaparecidos en situaciones de extrema urgencia, cuando se presume que su vida o integridad están en grave peligro.
Su activación se limita a casos de máxima gravedad, cuando las autoridades consideran que existe un riesgo inminente y que la localización requiere del apoyo inmediato de la comunidad.
Para su implementación deben cumplirse ciertos requisitos: la existencia de una denuncia formal y una investigación en curso, que el caso esté vinculado a un posible secuestro o desaparición con riesgo inmediato, contar con información precisa y verificable para su difusión, y la solicitud expresa de un fiscal o juez.
Una vez activado, el Ministerio de Seguridad de la Nación, en conjunto con el Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas, coordina la difusión de la alerta a través de múltiples canales. Entre ellos, el envío de mensajes a teléfonos celulares en áreas determinadas, la difusión en medios de comunicación masiva, correos electrónicos a organismos y ONG especializadas, y la publicación en redes sociales como Facebook, en colaboración con el Centro Internacional para Niños Desaparecidos y Explotados.
Se trata de una herramienta que se utiliza de manera excepcional. En Argentina se registran alrededor de 7.000 desapariciones de menores por año, de las cuales el 60% se resuelven dentro de las primeras 72 horas. Los casos vinculados a delitos representan menos del 1% del total, por lo que el Alerta Sofía se activa entre dos y tres veces al año.
El objetivo es generar un impacto inmediato que movilice tanto a la comunidad como a las fuerzas de seguridad, para acelerar la búsqueda y aumentar las posibilidades de encontrar al menor en el menor tiempo posible.