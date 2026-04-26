Activaron la Alerta Sofía por una niña de cuatro años desaparecida en Bariloche: sospechan que se la llevó su madre

Una vez activado, el Ministerio de Seguridad de la Nación, en conjunto con el Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas, coordina la difusión de la alerta a través de múltiples canales. Entre ellos, el envío de mensajes a teléfonos celulares en áreas determinadas, la difusión en medios de comunicación masiva, correos electrónicos a organismos y ONG especializadas, y la publicación en redes sociales como Facebook, en colaboración con el Centro Internacional para Niños Desaparecidos y Explotados.