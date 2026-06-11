Llega la nueva Peugeot Partner: un utilitario con el confort de una SUV

Hasta ahora, había que elegir: o un utilitario que rinde de verdad para el trabajo, o un vehículo con el confort para pasar el día entero arriba. La nueva Peugeot Partner llega para terminar con esa disyuntiva. Es la nueva generación de un utilitario pensado para trabajar duro, pero con un nivel de equipamiento y confort que hasta hoy solo se veía en una SUV. Y viene con un objetivo claro: romper el mercado de los utilitarios.