Llega la nueva Peugeot Partner: un utilitario con el confort de una SUV

Hasta ahora, había que elegir: o un utilitario que rinde de verdad para el trabajo, o un vehículo con el confort para pasar el día entero arriba. La nueva Peugeot Partner llega para terminar con esa disyuntiva. Es la nueva generación de un utilitario pensado para trabajar duro, pero con un nivel de equipamiento y confort que hasta hoy solo se veía en una SUV. Y viene con un objetivo claro: romper el mercado de los utilitarios.
Se posiciona entre los mejores de su categoría en capacidad de carga, tecnología y seguridad, con un equipamiento premium que cambia las reglas del juego.
Pensada para trabajar mejor. Capacidad de carga y dimensiones a la altura del día a día del trabajo, con hasta tres asientos individuales, bandeja escritorio en el asiento central y espacios de guardado pensados para la jornada laboral. Y si lo tuyo es transportar gente, su bodega se puede carrozar para llevar pasajeros.
Tecnología de auto de pasajeros. Pantalla táctil multimedia de 10", conexión Bluetooth con manos libres, cámara de retroceso con sensores de estacionamiento, control crucero con limitador de velocidad y tomas USB. Conectividad y confort que antes se veían en autos de pasajeros.
Seguridad en cada viaje. Freno de estacionamiento eléctrico, frenos a disco en las cuatro ruedas y dirección asistida eléctrica, para que las horas al volante sean más seguras.
A todo esto se suma el respaldo de Peugeot: garantía oficial y una red de posventa con puntos de atención técnica que acompañan al vehículo durante toda su vida útil.
Cómo llevártela. En Indiana Peugeot pensamos dos puertas de entrada: financiala por venta directa con hasta $30.000.000 a tasa 0% (sin intereses), o sumate al plan de ahorro con adjudicación pactada a partir de las cuotas 4, 6 o 9 y empezá a pagarla en cuotas desde $333.333.
Y si lo tuyo es un auto de pasajeros, llevate el Peugeot 208 —100% fabricado en Argentina— por $3.900.000 y cuotas mensuales.
Con 60 años de trayectoria en Tucumán, Indiana Peugeot te espera para que conozcas la nueva Partner y encuentres la financiación que mejor se adapta a vos.