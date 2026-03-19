Alerta Sofía: cómo funciona el programa de búsqueda de menores desaparecidos

El barrio San José Obrero de Cosquín vivió horas desesperantes por la desaparición de Esmeralda Pereyra López, una pequeña de dos años por la que se activó la Alerta Sofía. Aunque la información de su hallazgo aún no es clara, el diario La Voz informó que fue encontrada a 500 metros de su hogar, en un descampado.
La Alerta Sofía es un sistema de comunicación de emergencia rápida para el reporte de desapariciones de menores de edad, en situaciones que presenten un alto riesgo inminente sobre su integridad física y/o biopsicosocial y, como tal, constituye una herramienta que pretende aumentar las capacidades de búsqueda y recuperación de niños, niñas y adolescentes desaparecidos y desaparecidas, según explica el Ministerio Público Fiscal de la Nación.
En el caso de Esmeralda, personas de su entorno apuntaron contra un tío materno y un circo que se retiró de la zona horas después de la desaparición de la niña. El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, aseguró que el sitio fue había sido requisado y que volverían a hacer una búsqueda con perros.
La Alerta Sofía se activó anteriormente en Argentina con las desapariciones de Loan Danilo Peña, en 2024; Guadalupe Belén Lucero Cialone, en 2021 y Lian Gael Flores Soraide, en 2025.
¿Cómo funciona la Alerta Sofía?
La Alerta Sofía imita el modelo estadounidense Alerta Amber. En Argentina, tomó este nombre por el caso de Sofía Herrera, una niña de tres años y ocho meses desaparecida en septiembre de 2008; pero no fue sino hasta 2019 que se implementó en el país. Su coordinación se encuentra a cargo del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas, dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación.
El rol del MPF en el Programa Alerta Sofía consiste en contribuir a la inmediata búsqueda y localización de un menor desaparecido. Su tarea también es brindar información acerca del estado procesal general de las investigaciones preparatorias y procesos penales; de las medidas de protección y asistencia integral otorgadas respecto al trabajo de búsqueda y localización en riesgo inminente, siempre que no contravenga el principio de reserva en la investigación previa, ni los derechos a la integridad e intimidad de las víctimas.
Rol de la Protex en el Programa Alerta Sofía
En este marco de colaboración, el MPF integra el “Comité Nacional Interinstitucional” y la “Coordinación Operativa Nacional” del Programa Alerta Sofía; en este último caso, se designó a la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) para la gestión de las alertas y la interrelación entre las fiscalías intervinientes ante un caso de desaparición de niñas, niños o adolescentes, con los demás organismos participantes del Programa Alerta Sofía.
La Protex participa también de la administración del Sistema Sincronizado de Denuncias sobre los Delitos de Trata y Explotación de Personas creado por la Ley N° 26.842 (línea telefónica N° 145), fuente de denuncias de desaparición de niñas, niños y adolescentes, a partir de un sistema de actuación y derivación coordinado con el Programa de Rescate y Acompañamiento a las Víctimas de Trata de Personas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, y mantiene una frecuente interacción con el Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas.