Babasónicos en Tucumán: cuánto cuestan las entradas y qué descuentos hay

La banda encabezada por Adrián Dárgelos se presentará el 6 de noviembre en el Palacio de los Deportes, sobre avenida Coronel Suárez al 300, frente al parque 9 de Julio. Con el recital confirmado, ahora la atención pasa por otro tema: el precio de las entradas y los beneficios que habrá durante la preventa.