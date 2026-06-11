Babasónicos en Tucumán: cuánto cuestan las entradas y qué descuentos hay

Resumen para apurados
- Babasónicos se presentará el 6 de noviembre en el Palacio de los Deportes de Tucumán como parte de la cargada agenda de rock nacional en la provincia.
- Las entradas parten de los $72.000 y se venden online por Venti o presencial en Credimas, plataforma que inició una preventa exclusiva con descuentos y cuotas sin interés.
- Este show consolida el fuerte movimiento de recitales nacionales en Tucumán para el segundo semestre, desafiando el bolsillo de los fans ante el aumento de los precios.
El segundo semestre del año llegará cargado de recitales en Tucumán. Mientras bandas como Guasones, Las Pastillas del Abuelo y Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado ya preparan sus fechas en la provincia, otro anuncio terminó de acelerar la agenda del rock nacional: Babasónicos también tocará en el Jardín de la República.
La banda encabezada por Adrián Dárgelos se presentará el 6 de noviembre en el Palacio de los Deportes, sobre avenida Coronel Suárez al 300, frente al parque 9 de Julio. Con el recital confirmado, ahora la atención pasa por otro tema: el precio de las entradas y los beneficios que habrá durante la preventa.
El precio de las entradas
La primera etapa comenzó este lunes 8 de junio al mediodía con una preventa exclusiva para clientes Credimas. Hay un 10% de descuento, tres cuotas sin interés y un reintegro de $20.000 para nuevos clientes.
El precio inicial de las entradas es de $72.000 y la venta general se habilitará una vez agotado el stock de preventa. En esa segunda instancia seguirán algunos beneficios: Galicia Visa ofrecerá seis cuotas sin interés y MODO Mastercard tendrá un 15% de descuento con tope de reintegro de $18.000 por usuario por mes.
Las entradas podrán comprarse de manera virtual a través de Venti (venti.com.ar/evento/babas-nicos-tucum-n) y también de forma presencial en oficinas de Credimas. El recital será ATP y las puertas abrirán a las 20.
En medio de una agenda cargada de shows nacionales y entradas cada vez más caras, la salida de tickets para Babasónicos ya empezó a generar movimiento entre los fanáticos tucumanos. Muchos todavía esperan definir con quién irán al recital. Otros ya están haciendo cuentas para no quedarse afuera de la preventa.