Teatro: cuando lo que te cuentan no es lo que realmente pasó

Todo surgió en pandemia, cuando debió subir una clase on line para sus alumnos por las restricciones impuestas de las aulas cerradas. Desde entonces, sólo fue crecimiento y masividad, sin abandonar la enseñanza. “Mi proyecto apunta a la divulgación histórica y es totalmente gratuito para que se pueda disfrutar desde cualquier dispositivo, en cualquier momento y desde cualquier lugar del mundo. Está dedicado a la divulgación de los principales eventos y procesos de la historia de la humanidad, en un formato apto para todo público. Nuestro canal está abierto a recibir colaboraciones económicas que nos permiten seguir creciendo y mejorando los medios con los cuales generamos nuestro contenido”, aclara.