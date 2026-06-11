Teatro: cuando lo que te cuentan no es lo que realmente pasó

Aunque no sea muy marcado, el acento cordobés delata el origen de Lucas Botta, el creador de “Historia en podcast”, que esta noche presentará en vivo sus narraciones sobre episodios del pasado (dentro y más allá de los límites de las fronteras argentinas), que fueron difundidos como verdades absolutas y devienen en falsedades popularizadas.
“Chamuyos que hicieron historia” estará desde las 21.30 en Puerto Libertad (Las Piedras 1.850), “para meternos en ciertos temas con un poquito de humor, un poquito de emoción y un poquito de música más una buena dosis de picardía cordobesa, siempre en un lenguaje cercano para pasar un momento realmente increíble”. “El teatro se transforma en el espacio donde la historia se sube al escenario y los grandes hechos del pasado cobran vida. Es un formato único donde la divulgación se mezcla con el espectáculo para que rías, aprendas y te sorprendas. ¿Te animás a vivirla desde la butaca?”, convoca.
Profesor y Licenciado en Historia por la Universidad Nacional de Córdoba, es docente en Nivel Secundario, dirige y produce su programa en el link https://www.historiaenpodcast.com.ar/ (el más escuchado en el planeta en idioma español con 350.000 seguidores y más de 250 capítulos) y escribe para Editorial Planeta; próximamente saldrá su nuevo libro, que tiene el mismo título que su show en vivo. También realiza viajes temáticos a todo el mundo, para contar in situ los acontecimientos vividos en cada lugar.
Todo surgió en pandemia, cuando debió subir una clase on line para sus alumnos por las restricciones impuestas de las aulas cerradas. Desde entonces, sólo fue crecimiento y masividad, sin abandonar la enseñanza. “Mi proyecto apunta a la divulgación histórica y es totalmente gratuito para que se pueda disfrutar desde cualquier dispositivo, en cualquier momento y desde cualquier lugar del mundo. Está dedicado a la divulgación de los principales eventos y procesos de la historia de la humanidad, en un formato apto para todo público. Nuestro canal está abierto a recibir colaboraciones económicas que nos permiten seguir creciendo y mejorando los medios con los cuales generamos nuestro contenido”, aclara.
- ¿Cómo definís al “chamuyo” de tu título?
- El “chamuyo” puede ser una mentira, pero necesariamente la definición se acota a eso. También puede ser una picardía, una avivada, una “viveza criolla” para sacar ventajas en diferentes ocasiones.
- ¿Forma parte de la construcción de un imaginario ideológico que te quieren vender?
- La historia está llena de esas situaciones. Obviamente el “chamuyo” forma parte de todos los imaginarios ideológicos que nos quieren vender, es una parte fundamental, porque no nos olvidemos que la historia siempre fue usada para legitimar ciertas posiciones.
- ¿Integra el patrimonio nacional o es una estrategia globalizada?
- Los argentinos creemos que somos el único país en el mundo en el que el “chamuyo” está tan instalado, quizás porque es una palabra del lunfardo, pero -en definitiva- el engaño, la trampa, la mentira y la astucia forman parte de toda historia de cualquier país, religión, partido político o lo que sea. En nuestra presentación vamos desde el Caballo de Troya a la Segunda Guerra Mundial, pasando por los cuentos que leímos de pequeños, las brujas, Cristóbal Colón, Marco Polo y muchos más.
- Litto Nebbia supo decir que “si la historia la escriben los que ganan, quiere decir que hay otra historia”. ¿Dónde se la encuentra?
- Siempre hay otra historia, el tema es saber buscarla, interpretarla y, sobre todo, contarla para un público que no necesariamente es académico, sino que usa a la historia como diversión, como pasatiempo, como hobby o entretenimiento. Ahí también se hace historia. Y ahí, lo que se cuenta con humor, generalmente prende más profundo porque permite ser replicado con más astucia.