Prudencia ante la oportunidad por Malvinas

La supuesta filtración de un memorándum del Pentágono en el que se asegura que Estados Unidos estaría evaluando la suspensión del apoyo al Reino Unido en su disputa con la Argentina por las Islas Malvinas expone nuevamente la frágil convivencia entre las naciones que supieron dar cierta estabilidad a la segunda mitad del siglo XX. Revelado por la agencia Reuters este viernes, el mensaje de las autoridades estadounidenses sería una represalia por la falta de apoyo de los países europeos en el conflicto que enfrenta Estados Unidos e Israel contra Irán, en una guerra que aún tambalea con sus acuerdos de paz. Sin confirmación oficial de la gestión de Trump, el mensaje parece verídico y no sería descabellado pensar en un escalón más en la tensión que ya existe entre Washington y Londres, luego de que el presidente norteamericano tildara de “cobarde” al primer ministro británico Keir Starmer.