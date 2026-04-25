Malvinas, en el centro del debate: picante cruce entre un periodista británico, el hijo de Trump y Luis Caputo en redes sociales

Resumen para apurados
- Luis Caputo, Eric Trump y Piers Morgan protagonizaron un cruce en X este 24 de abril por la posible quita del apoyo de EE.UU. al Reino Unido en el conflicto de las Islas Malvinas.
- Tras informes de un giro diplomático de Trump, Morgan ironizó sobre soberanía, Eric Trump respondió con críticas a Londres y Caputo apeló a la rivalidad Messi-Ronaldo para mofarse.
- La disputa refleja tensiones ante un posible cambio en la política exterior de EE.UU., lo que alteraría el equilibrio geopolítico y podría fortalecer el histórico reclamo argentino.
Un cruce en redes sociales entre el periodista británico Piers Morgan y Eric Trump, hijo del presidente de Estados Unidos, sumó un nuevo capítulo a la discusión internacional en torno a las Islas Malvinas, luego de que trascendiera la posibilidad de que Washington revise su respaldo diplomático al Reino Unido.
El intercambio se produjo en la red social X, donde Morgan ironizó sobre la postura estadounidense. “Si el presidente Trump quiere arrebatarle las Islas Malvinas a Gran Bretaña, entonces nosotros debemos reclamar los Estados Unidos. Manera perfecta de celebrar el 250 aniversario de la Independencia Americana”, escribió.
La respuesta de Eric Trump no tardó en llegar. “Piers, te quiero, pero la última vez no te salió muy bien... empezá por recuperar Londres y restablecer la libertad de expresión. Solo una sugerencia...”, replicó, en un mensaje que fue interpretado como una crítica indirecta al alcalde londinense Sadiq Khan, cuestionado por sectores conservadores.
Piers - I love you but it didn’t work out too well for you last time… start by taking back London and reestablishing freedom of speech. Just a suggestion… 🤣 https://t.co/yTmHFbYZoJ— Eric Trump (@EricTrump) April 24, 2026
Al cruce se sumó el ministro de Economía argentino, Luis Caputo, quien aportó una cuota de ironía al debate. Citando a Morgan, escribió: “Tener en cuenta que este comentario viene de la única persona en el mundo que cree que Cristiano Ronaldo es mejor que Messi. Say no more”. La referencia remite a antiguas opiniones del periodista británico durante el Mundial de Qatar 2022, donde expresó públicamente su preferencia futbolística.
Tener en cuenta que este comentario viene de la única persona en el mundo que cree que Cristiano Ronaldo es mejor que Messi. Say no more…🇦🇷🇦🇷🇦🇷 https://t.co/puK1uFnVnN— totocaputo (@LuisCaputoAR) April 24, 2026
El intercambio se desencadenó luego de que la agencia Reuters informara que la administración de Donald Trump evalúa retirar el apoyo diplomático a Londres en la disputa por las Islas Malvinas, una posibilidad que, de concretarse, podría alterar el equilibrio geopolítico en torno al histórico conflicto.