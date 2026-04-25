Malvinas, en el centro del debate: picante cruce entre un periodista británico, el hijo de Trump y Luis Caputo en redes sociales

Al cruce se sumó el ministro de Economía argentino, Luis Caputo, quien aportó una cuota de ironía al debate. Citando a Morgan, escribió: “Tener en cuenta que este comentario viene de la única persona en el mundo que cree que Cristiano Ronaldo es mejor que Messi. Say no more”. La referencia remite a antiguas opiniones del periodista británico durante el Mundial de Qatar 2022, donde expresó públicamente su preferencia futbolística.